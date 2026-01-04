Dove vedere Fiorentina-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo la sconfitta contro il Parma, la Fiorentina ultima in classifica torna a giocare in casa. Al "Franchi", la squadra di Vanoli, ultima in classifica, ospiterà la Cremonese di Davide Nicola. In panchina ci sarà anche l'ultimo arrivato, Solomon.
Fiorentina-Cremonese, l'orario
Fiorentina-Cremonese è in programma oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 15:00, allo stadio "Franchi" di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Cremonese in diretta tv
Fiorentina-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Fiorentina-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Cremonese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vanoli e Nicola
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour; Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Martinelli, Kouadio, Fortini, Pablo Marí, Viti, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Kouame, Dzeko, Kean, Lezzerini.
Indisponibili: Fazzini, Lamptey, Sabiri Squalificati: -. Diffidati: Mandragora.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Faye, Folino, Zerbin, Valoti, Sarmiento, Floriani Mussolini, Grassi, Lordkipanidze, Vazquez, Johnsen, Moumbagna, Sanabria.
Indisponibili: Collocolo. Squalificati: -. Diffidati: Barbieri, Pezzella.
Dopo la sconfitta contro il Parma, la Fiorentina ultima in classifica torna a giocare in casa. Al "Franchi", la squadra di Vanoli, ultima in classifica, ospiterà la Cremonese di Davide Nicola. In panchina ci sarà anche l'ultimo arrivato, Solomon.
Fiorentina-Cremonese, l'orario
Fiorentina-Cremonese è in programma oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 15:00, allo stadio "Franchi" di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Cremonese in diretta tv
Fiorentina-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Fiorentina-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Cremonese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.