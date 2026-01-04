Dove vedere Fiorentina-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Fiorentina-Cremonese, l'orario

Fiorentina-Cremonese è in programma oggi, domenica 4 gennaio, alle ore 15:00, allo stadio "Franchi" di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Cremonese in diretta tv

Fiorentina-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Fiorentina-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Cremonese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.