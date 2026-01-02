Solomon ufficiale alla Fiorentina, ma è bufera per il post di un assessore

Manor Solomon è il primo rinforzo della Fiorentina nella sessione invernale di calciomercato. Un acquisto di spessore per la squadra ultima in classifica, quello del calciatore proveniente dal Tottenham. L'arrivo del classe 1999 non è stato però gradito da tutti. "Non sei il benvenuto a Firenze". Questo il post pubblicato su Facebook da Jacopo Madau , segretario provinciale di Sinistra Italiana a Firenze e assessore alla cultura a Sesto Fiorentino.

Solomon alla Fiorentina, Madau (Sinistra Italiana): "Chi sostiene Netanyahu non è benvenuto"

"È stato appena ufficializzato l'arrivo del calciatore israeliano Solomon alla Fiorentina. Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina". Questo il continuo del post pubblicato da Madau su Solomon, cittadino israeliano: "Da tifoso e abbonato non mancherò di esprimerlo allo stadio". Un commento che ha portato a varie reazioni politiche a Firenze, come quella di Alessandro Draghi, consigliere di Fratelli d'Italia il quale, assieme al capogruppo di FdI a Sesto Fiorentino, Stefano Mengato ha dichiarato: "Essere cittadino israeliano non è una colpa. L'assessore Jacopo Madau, che ha espresso critiche territoriali, sul calciatore acquistato dalla Fiorentina Manor Salomon pensi ai problemi di Sesto Fiorentino. Che colpa potrà mai avere un ragazzo di 26 anni sul genocidio a Gaza? La guerra divide, lo sport, invece, unisce. E questo lo dovrebbe sapere anche l'assessore alla cultura di Sesto Fiorentino".

Solomon alla Fiorentina, il comunicato

Mentre impazziva la polemica, la Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato l'acquisto di Solomon: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manor Solomon dal Tottenham Hotspur. Solomon, nato a Kfar Saba, in Israele, il 24 luglio 1999, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella degli Spurs, le maglie di Shakhtar Donetsk, Leeds, Fulham e del Villarreal, collezionando 30 presenze tra Champions League ed Europa League e mettendo a segno 5 reti. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 48 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del suo Paese segnando 8 gol".