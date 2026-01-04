Come cambia la classifica di Serie A dopo Inter-Bologna

Con la sfida tra Inter e Bologna, terminata con il successo per 3-1 dei nerazzurri , si è completato il quadro delle gare valide per la diciottesima giornata di Serie A . Grazie al successo a San Siro, gli uomini di Chivu tornano al comando della classifica, a 39 punti: +1 sul Milan (quota 38), +2 sul Napoli (37).

Inter, Milan e Napoli: prove di fuga

La vittoria dell'Inter sul Bologna, del Milan a Cagliari (1-0) e del Napoli a Roma contro la Lazio (2-0), pesano a maggior ragione in virtù dell'1-1 della Juventus all'Allianz Stadium contro il Lecce e della sconfitta per 1-0 della Roma a Bergamo contro l'Atalanta: entrambe a quote 33 punti, entrambe con una partita in più delle squadre che guidano la classifica. Una partita in meno di Juve e Roma ce l'ha anche il Como, sesto (30 punti) che, battendo l'Udinese 1-0, si è messo in condizioni di operare l'aggancio. Il Bologna resta a 26, ma fa parte della schiera delle squadre con una partita in meno.

La corsa salvezza: risale la Fiorentina

Detto della lotta per lo scudetto e la zona Europa, da registrare il terzetto Verona (ko interno per 3-0 contro il Torino), Fiorentina (successo per 1-0 al Franchi contro la Cremonese) e Pisa (1-1 al Ferraris contro il Genoa) in quella per non retrocedere: appaiate a 12 punti, a -3 dal Genoa quartultimo (15 punti).