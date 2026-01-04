Inter-Bologna diretta Serie A: segui la partita tra Chivu e Italiano LIVE

La Scala del calcio italiano alza il sipario sul posticipo di Serie A per questa 18ª giornata . A San Siro l'Inter affronta il Bologna nel replay della semifinale di Supercoppa , dello scorso 19 dicembre e che ha visto i rossoblù vincere ai calci di rigore. Voglia di riscatto e di iniziare bene il 2026 per la squadra di Chivu che con tre punti si porterebbe in solitaria in testa della classifica di campionato , lasciando indietro Napoli e Milan . I ragazzi di Italiano invece sono alla ricerca di un successo che manca da quattro turni (due pareggi e due sconfitte) e solo una volta hanno registrato almeno cinque match consecutivi senza successi in Serie A: sei tra lo scorso aprile e agosto. Segui la partita con le interviste e le parole dei protagonisti in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio .

20:01

Il Toro

Lautaro Martínez, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe andare in doppia cifra di reti per la settima stagione diversa in Serie A (superando Christian Vieri e Roberto Boninsegna - entrambi sei), solo Giuseppe Meazza (nove), Benito Lorenzi (nove) e Alessandro Altobelli (otto) contano più campionati diversi con almeno 10 gol con la maglia dell'Inter. El Toro ha inoltre tagliato quota 30 gol nel 2025 tra tutte le competizioni con l'Inter e solo nell'anno solare 2023 ha fatto meglio (37 reti in quel caso)

19:57

Inter, la formazione ufficiale di Chivu

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Cinquegrano, Carlos Augusto, Cocchi, Mkhitaryan, Sucic, Diouf, Frattesi, P. Esposito, Spinaccè.

Allenatore: Chivu

19:55

Bologna imbattuto da 6 trasferte consecutive

Grazie a tre successi e tre pareggi, il Bologna è imbattuto da sei trasferte consecutive in Serie A; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato una serie esterna più lunga senza sconfitte in un singolo campionato risale a maggio 2024 (otto in quell'occasione, con Thiago Motta in panchina)

19:49

Bologna, la formazione ufficiale di Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

A disposizione: Pessina, Franceschelli, Casale, Zortea, Miranda, De Silvestri, Vitik, Freuler, Pobega, Sulemana, Fabbian, Orsolini, Immobile, Dallinga, Dominguez.

Allenatore: Italiano

19:45

Questione di bomber

Sfida tra i due migliori marcatori dell'anno solare 2025 in Serie A: Riccardo Orsolini e Lautaro Martínez (entrambi 15 gol). In aggiunta, l'attaccante italiano ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime sei sfide contro l'Inter in campionato (3G+2A), dopo che non era stato coinvolto in alcun gol nelle sue prime otto gare contro i nerazzurri in Serie A