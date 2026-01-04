Inter-Bologna diretta Serie A: segui la partita tra Chivu e Italiano LIVE
La Scala del calcio italiano alza il sipario sul posticipo di Serie A per questa 18ª giornata. A San Siro l'Inter affronta il Bologna nel replay della semifinale di Supercoppa, dello scorso 19 dicembre e che ha visto i rossoblù vincere ai calci di rigore. Voglia di riscatto e di iniziare bene il 2026 per la squadra di Chivu che con tre punti si porterebbe in solitaria in testa della classifica di campionato, lasciando indietro Napoli e Milan. I ragazzi di Italiano invece sono alla ricerca di un successo che manca da quattro turni (due pareggi e due sconfitte) e solo una volta hanno registrato almeno cinque match consecutivi senza successi in Serie A: sei tra lo scorso aprile e agosto. Segui la partita con le interviste e le parole dei protagonisti in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.
20:01
Il Toro
Lautaro Martínez, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe andare in doppia cifra di reti per la settima stagione diversa in Serie A (superando Christian Vieri e Roberto Boninsegna - entrambi sei), solo Giuseppe Meazza (nove), Benito Lorenzi (nove) e Alessandro Altobelli (otto) contano più campionati diversi con almeno 10 gol con la maglia dell'Inter. El Toro ha inoltre tagliato quota 30 gol nel 2025 tra tutte le competizioni con l'Inter e solo nell'anno solare 2023 ha fatto meglio (37 reti in quel caso)
19:57
Inter, la formazione ufficiale di Chivu
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Acerbi, Cinquegrano, Carlos Augusto, Cocchi, Mkhitaryan, Sucic, Diouf, Frattesi, P. Esposito, Spinaccè.
Allenatore: Chivu
19:55
Bologna imbattuto da 6 trasferte consecutive
Grazie a tre successi e tre pareggi, il Bologna è imbattuto da sei trasferte consecutive in Serie A; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato una serie esterna più lunga senza sconfitte in un singolo campionato risale a maggio 2024 (otto in quell'occasione, con Thiago Motta in panchina)
19:49
Bologna, la formazione ufficiale di Italiano
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Casale, Zortea, Miranda, De Silvestri, Vitik, Freuler, Pobega, Sulemana, Fabbian, Orsolini, Immobile, Dallinga, Dominguez.
Allenatore: Italiano
19:45
Questione di bomber
Sfida tra i due migliori marcatori dell'anno solare 2025 in Serie A: Riccardo Orsolini e Lautaro Martínez (entrambi 15 gol). In aggiunta, l'attaccante italiano ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime sei sfide contro l'Inter in campionato (3G+2A), dopo che non era stato coinvolto in alcun gol nelle sue prime otto gare contro i nerazzurri in Serie A
19:40
Inter-Bologna, i precedenti
L'Inter ha vinto solo una delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Bologna (2N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in quattro delle cinque precedenti (1P); inoltre, i nerazzurri hanno tenuto la porta inviolata solo in una delle otto più recenti gare contro i rossoblù nel torneo, il 9 marzo 2024, in una vittoria per 1-0 al Dall'Ara
19:35
Inter-Bologna, la probabile formazione di Chivu
Questi i possibili titolari del tecnico nerazzurro per la sfida di San Siro contro i rossoblù di Italiano.
SFOGLIA LA GALLERY
19:30
Inter-Bologna, dove vederla in tv? Dazn o Sky, orario
Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.