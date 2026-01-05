L'Atletico Madrid e il mistero del post con la foto di Raspadori: c'è il like della compagna. Romanisti furiosi

Giacomo Raspadori: nuovo atto. Mentre la Roma aspetta una risposta entro oggi prima dalla Spagna filtra la notizia secondo cui il ragazzo avrebbe ancora dei dubbi e dovrebbe essere convocato per la Supercoppa in Arabia (domani la partenza), l'Atletico Madrid pubblica una foto su Instagram proprio di Raspadori con una frase in inglese: "Fino all'ultimo respiro". Ora: considerando che Raspadori non è un titolare e ieri non ha né segnato né fatto assist, perché postare proprio una foto di Giacomo? Foto che, in maglia biancorossa, ha subito avuto il like della compagna Elisa. Un messaggio di mercato? Stando, anche in questo caso, a quanto filtra da Madrid, no. Solo una scelta editoriale. Ma i dubbi restano.