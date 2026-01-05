L'Atletico Madrid e il mistero del post con la foto di Raspadori: c'è il like della compagna. Romanisti furiosi
Giacomo Raspadori: nuovo atto. Mentre la Roma aspetta una risposta entro oggi prima dalla Spagna filtra la notizia secondo cui il ragazzo avrebbe ancora dei dubbi e dovrebbe essere convocato per la Supercoppa in Arabia (domani la partenza), l'Atletico Madrid pubblica una foto su Instagram proprio di Raspadori con una frase in inglese: "Fino all'ultimo respiro". Ora: considerando che Raspadori non è un titolare e ieri non ha né segnato né fatto assist, perché postare proprio una foto di Giacomo? Foto che, in maglia biancorossa, ha subito avuto il like della compagna Elisa. Un messaggio di mercato? Stando, anche in questo caso, a quanto filtra da Madrid, no. Solo una scelta editoriale. Ma i dubbi restano.
Romanisti furiosi: "Restasse a Madrid"
Certo è che questo tira e molla sta stancando i romanisti. Si teme un Sancho 2.0 ma, soprattutto, si teme di perdere tempo con un giocatore che non vede la Roma come un'occasione ma, forse, un'ultima spiaggia. "A questo punto - il mantra dei messaggi tra radio e social - restasse a Madrid se ha tutti questi pensieri". C'è chi argomenta così la questione: "Perdere tempo a convincere un giocatore forte si ma niente di speciale come Raspadori secondo me è follia, anche perché mi sembra chiaro che la sua non risposta sia di per se una risposta definitiva. Direi di virare su altri obiettivi fin da subito". La parola finale spetta alla Roma. Forse.