Calciomercato Roma diretta da Raspadori a Zirkzee, ultime news oggi live

10:14

Raspadori, la reazione all'apertura alla cessione dell'Atletico Madrid

Raspadori non ha digerito il modo in cui l’Atletico ha aperto così rapidamente alla sua cessione. Poche chance, pochissimo spazio: una sola partita da titolare in campionato, altre due in Champions. Troppo poco per chi sperava di conquistare, col lavoro e con il tempo, la fiducia di Simeone. Fino a poche settimane fa, lasciare Madrid non era nemmeno un pensiero.

10:00

Raspadori alla Roma, c'è la concorrenza della Lazio

Per Raspadori nelle ultime ore ha provato a rientrare in scena offrendo Guendouzi come contropartita tecnica. Un'operazione tutt'altro che semplice, considerando la valutazione superiore ai 30 milioni fatta dal club biancoceleste e l'incastro non banale tra i due cartellini.

9:50

Reale dalla Roma all'Avellino

Non solo mercato in entrata, da registrare la cessione in prestito del difensore classe 2006 Filippo Reale all'Avellino.

9:45

Roma, il punto su Zirkzee

Zirkzee salva il Manchester United, entra e fa un assist decisivo contro il Leeds: ora la Roma trema. Dopo quello dei dei Red Devils, arriva una beffa clamorosa per il Liverpool, che si vede raggiunto al minuto 97 dal gol di Reed dopo aver segnato nel recupero con Gakpo.

9:40

Raspadori in campo nel finale di Real Sociedad-Atletico Madrid

Simeone ha fatto entrare Raspadori nel finale della parita in trasferta contro la Real Sociedad, valida per la diciottesima giornata di Liga.

9:35

Roma-Raspadori, è il giorno della verità

Roma-Raspadori, è il giorno della verità: a Trigoria si aspettano una risposta in 24 ore. La Lazio continua il pressing e mette sul piatto Guendouzi. I giallorossi si aspettano di avere in giornata una risposta dal calciatore.

