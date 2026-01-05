Clamoroso, dall'Inghilterra: il Manchester caccia Amorim. Cosa cambia per Zirkzee alla Roma

C'è l'annuncio ufficiale: Ruben Amorim non è più l'allenatore del Manchester United . In tilt il sito del club inglese al momento della comuunicazione dell'esonero. Il tecnico portoghese è stato sollevato dall'incarico dopo l'1-1 in trasferta contro il Leeds . La Roma , interessanta a Zirkzee , resta alla finestra in attesa di capire come la vicenda potrà incidere sull'affare di mercato.

"Amorim informato della decisione in mattinata"

I media inglesi avevano annunciato l'imminente epilogo dell'esperienza di Amorim allo United in mattinata: "Il Manchester United ha esonerato Ruben Amorim dall'incarico di capo allenatore. Il quarantenne portoghese è stato informato della decisione e se ne va con effetto immediato dopo 14 mesi dalla rottura dei rapporti. Darren Fletcher (collaboratore tecnico nello staff di Amorim) ne prenderà il posto".

Esonero Amorim, il comunicato del Manchester United: "Giunto il momento di cambiare"

Il comunicato del Manchester United: "Ruben Amorim ha lasciato il suo incarico di allenatore del Manchester United. Ruben è stato nominato nel novembre 2024 e ha guidato la squadra alla finale di UEFA Europa League a Bilbao a maggio. Con il Manchester United al sesto posto in Premier League, la dirigenza del club ha deciso, a malincuore, che è giunto il momento di cambiare. Questo darà alla squadra le migliori opportunità di piazzarsi al primo posto in Premier League. Il club desidera ringraziare Ruben per il suo contributo al club e gli augura il meglio per il futuro. Mercoledì Darren Fletcher guiderà la squadra contro il Burnley".