Bufera arbitri, ormai non contano più niente: domina il Var. E per Rocchi va bene così

Nel bene, ma quasi sempre nel male, comanda il VAR. In una stagione che sta virando verso il disastroso per gli arbitri italiani, la costante che non cambia mai è l’utilizzo malsano dell’aiuto (o intralcio) da Lissone, dove VMO scarsi in campo (spesso hanno poche gare di A) decidono le sorti di big match, decidono cosa vedere, come vederlo, fanno diagnosi e prognosi e poi la comunicano all’arbitro di campo, condizionandolo. La famosa frase di Rocchi, «La presenza del VAR ammorbidisce l’arbitro? Se scopro questo non fa la Serie A» è diventata una bugia. L’ultima giornata fa scuola: se si fa moviola sul rigore tolto alla Fiorentina, perché non la si è fatta per la carica di Scalvini su Svilar? L’aggravante è che Rocchi, attraverso il responsabile dei club (ma ci sono davvero?) De Marco, ha fatto sapere ieri a Open VAR su DAZN che le due decisioni sono corrette. Ecco il corto circuito: se Fabbri prende 8.60 dopo quello che ha fatto a Bergamo, se Massa prende 8.60 dopo Lazio-Napoli, dove non ha capito proprio che partita aveva davanti, perché Guida (che ha diretto bene Inter-Bologna) prende lo stesso voto, 8.60 (il massimo è 8.70)? Come fossimo a scuola: per giustificare chi fa 2+2= 5 o scrive “un’altro” con l’apostrofo, diciamo che hanno fatto bene, come chi ha scritto un tema da 8. Non si può fare. E’ la fine.