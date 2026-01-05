Open Var, De Marco netto sul gol di Scalvini: "Decisione corretta e il motivo è semplice". Poi parla di Scamacca

ROMA - A due giorni di distanza dalla partita di Serie A vinta dall'Atalanta contro la Roma si continua a parlare dell' arbitraggio di Fabbri , con il dibattito che ancora si infiamma sui due episodi più discussi : la rete decisiva convalidata a Scalvini e quella del possibile 2-0 annullata invece a Scamacca. A promuovere però la direzione di gara complessiva del match di Bergamo è Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B , che definisce "corrette" entrambe le decisioni prese.

La rete convalidata a Scalvini

L'ex arbitro comincia dalla rete del centrale nerazzurro da cui nascono le proteste della squadra del grande ex Gian Piero Gasperini (furioso nel post partita) per un presunto fallo su Svilar ed eventuale successivo tocco con il braccio di Scalvini (sul tema si sono animatamente confrontati in diretta tv anche Fabio Caressa e Paolo Di Canio). "È stata fatta un'analisi molto accurata, bisogna fare i complimenti al Var Maresca e all'Avar di Paolo", le parole di De Marco a 'Open Var', format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A in esclusiva su Dazn. "C'erano due aspetti da valutare - aggiunge De Marco -. Prima se Scalvini avesse colpito il pallone con il braccio e in quel caso chiaramente la rete sarebbe stata annullata. Al video si soffermano su tutta la dinamica dell'azione e non c'è evidenza che il calciatore tocchi il pallone con la mano o con il braccio, quindi in questo caso giustamente non viene valutato nessun tipo di fallo. Poi analizzano il contatto: il calciatore dell'Atalanta colpisce prima il pallone, poi per dinamica il portiere che sbilanciato gli va gli va addosso. Per questo la decisione presa è corretta".

Il gol annullato per fuorigioco a Scamacca

De Marco fa i complimenti alla sala Var anche per la rete annullata a Scamacca che parte da una posizione di fuorigioco a inizio azione, sfruttando poi un errore di Hermoso nello stop. "Lui è chiaramente in offside quando interviene per contendere la palla al difensore giallorosso - conclude -, quindi la decisione corretta è quella di annullare la rete".