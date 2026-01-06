Juve e Roma quarte in campionato, la previsione dell’algoritmo è incredibile: ecco a fine stagione come si piazzerebbero

Gasperini contro la Juve, Spalletti contro la Roma. Bianconeri e giallorossi si sono affrontati 17 giorni fa, ma la sfida è appena cominciata e anche secondo i pronostici e le statistiche è destinata ad animare fino alla fine il campionato. In palio c’è il quarto posto, l’ultima porta - al netto delle possibili svolte nel ranking - che conduce alla qualificazione in Champions League. Secondo il predictor di Opta, lo strumento che crea proiezioni da qui alla fine della Serie A sulla base dell’andamento, della media punti, dei risultati e dei punti di forza di ciascuna squadra, Juve e Roma a fine stagione potrebbero essere divisi da mezzo punto. La Juventus chiuderebbe infatti a 68,03, mentre la Roma a 67,57, rispettivmaente quarta e quinta forza del torneo. Le possibilità di qualificarsi in Champions, secondo l’algoritmo, sono del 48,09% da una parte e del 43,78% dall’altra. Quelle di arrivare allo scudetto? Molto più basse, vista la classifica attuale: 1,49% per Spalletti, 1,36% per Gasperini. Secondo la classifica Opta, la graduatoria delle prime 10, a fine stagione, potrebbe dunque essere questa: Inter, Napoli, Milan, Juventus, Roma, Como, Bologna, Atalanta, Lazio e Torino.