Dove vedere Milan-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario
Il Milan deve rispondere all'Inter. I rossoneri scendono in campo per la prima volta davanti ai propri tifosi in casa nel posticipo dell'ultima giornata del girone d'andata. Al "Meazza" arriva il Genoa di De Rossi, reduce da appena un punto conquistato nelle ultime quattro partite.
Milan-Genoa, l'orario
Milan-Genoa si disputerà oggi, giovedì 8 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di San Siro.
Dove vedere Milan-Genoa in diretta tv
Milan-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Milan-Genoa, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Milan-Genoa in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Allegri e De Rossi
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, 37 Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñan, Athekame, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci; Fullkrug.
Indisponibili: Gimenez, Nkunku. Squalificati: -. Diffidati: Tomori
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Sommariva, Lysionok, Sabelli, Otoa, Cuenca, Thorsby, Stanciu, Masini, Venturino, Ekhator, Carboni, Fini.
Indisponibili: Cornet, Ekuban, Gronbaek, Onana, Messias, Siegrist. Squalificati: -. Diffidati: Ostigard.
