Dove vedere Cremonese-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Cremonese-Cagliari, l'orario

Cremonese-Cagliari si disputerà oggi, giovedì 8 gennaio, alle ore 18:30 allo stadio "Zini" di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Cagliari in diretta tv

Cremonese-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Cagliari, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Cremonese-Cagliari in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.