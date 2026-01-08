Dove vedere Cremonese-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
Allo "Zini" va in scena il primo posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. La Cremonese di Davide Nicola ospita il Cagliari di Fabio Pisacane. Una sfida che mette in palio tre punti che potrebbero permettere a chi li conquisterà di scavare un solco importante rispetto alla zona salvezza.
Cremonese-Cagliari, l'orario
Cremonese-Cagliari si disputerà oggi, giovedì 8 gennaio, alle ore 18:30 allo stadio "Zini" di Cremona.
Dove vedere Cremonese-Cagliari in diretta tv
Cremonese-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cremonese-Cagliari, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Cremonese-Cagliari in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Nicola e Pisacane
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Grassi, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Bianchetti, Ceccherini, Faye, Zerbin, Valoti, Floriani Mussolini, Bondo, Lordkipanidze, Vazquez, Vardy, Johnsen, Moumbagna
Indisponibili: Collocolo, Sarmiento. Squalificati: -. Diffidati: Barbieri, Pezzella
CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert, Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli; Esposito; Kilicsoy. Allenatore: Pisacane
A disposizione: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Pintus, Idrissi, Di Pardo, Liteta, Cavuoti, Gaetano, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Trepy.
Indisponibili: Belotti, Ze Pedro, Felici, Rog, Folorunsho, Deiola. Squalificati: -. Diffidati: Prati, Esposito.
