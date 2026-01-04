Nicola commosso, la preghiera speciale durante il minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana

Continua il cordoglio per la tragedia di Capodanno in Svizzera a Crans-Montana in cui hanno perso la vita tantissimi ragazze e ragazzi minorenni. In tutti gli eventi sportivi previsti in questo weekend in Italia si è osservato un minuto di silenzio per ricordare i giovanissimi morti nell'incendio scoppiato nel locale Le Constellation. Grande commozione anche sui campi di Serie A, come al Franchi prima di Fiorentina-Cremonese. Le telecamere si sono soffermate sull'allenatore dei lombardi Davide Nicola, visibilmente emozionato. Proprio lui, che conosce bene un dolore così profondo: nel luglio del 2014 ha dovuto affrontare la morte del figlio 14enne Alessandro a causa di un terribile incidente stradale in bicicletta. Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha dedicato un pensiero a Nicola e alla drammatica vicenda del Canton Vallese.