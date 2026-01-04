Corriere dello Sport.it
domenica 4 gennaio 2026
Nicola commosso, la preghiera speciale durante il minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana

L'allenatore della Cremonese è stato inquadrato prima della partita contro la Fiorentina visibilmente emozionato: 11 anni fa suo figlio di soli 14 anni ha perso la vita in di un incidente in bici
2 min
Continua il cordoglio per la tragedia di Capodanno in Svizzera a Crans-Montana in cui hanno perso la vita tantissimi ragazze e ragazzi minorenni. In tutti gli eventi sportivi previsti in questo weekend in Italia si è osservato un minuto di silenzio per ricordare i giovanissimi morti nell'incendio scoppiato nel locale Le Constellation. Grande commozione anche sui campi di Serie A, come al Franchi prima di Fiorentina-Cremonese. Le telecamere si sono soffermate sull'allenatore dei lombardi Davide Nicola, visibilmente emozionato. Proprio lui, che conosce bene un dolore così profondo: nel luglio del 2014 ha dovuto affrontare la morte del figlio 14enne Alessandro a causa di un terribile incidente stradale in bicicletta. Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha dedicato un pensiero a Nicola e alla drammatica vicenda del Canton Vallese.

Tragedia Crans-Montana, Nicola prega e si commuove

Zazzaroni scrive così sul suo profilo Instagram: "A Firenze, durante il minuto di raccoglimento per i giovani morti a Crans, le telecamere hanno inquadrato per un attimo - forse casualmente - Davide Nicola, allenatore della Cremonese. Pregava in modo diverso rispetto agli altri: lui un figlio quattordicenne l'ha perso undici anni fa in un modo altrettanto assurdo. Lui sa".

 

