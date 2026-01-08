Trepy entra e segna: il Cagliari rimonta la Cremonese nel finale

Gol, emozioni e spettaccolo nella sfida tra Cremonese e Cagliari , posticipo della 19esima giornata di campionato, terminato 2-2. I padroni di casa sono protagonisti di un primo tempo super (che chiudono con il doppio vantaggio), ma nella ripresa subiscono il ritorno degli uomini di Pisacane, che rivoluziona l'attacco (con gli ingressi di Esposito e Trepy ) e trova il pareggio, grazie ad una prodezza del 19enne francese, in gol dopo soli quattro minuti dal suo esordio in A.

Johnsen e Vardy lanciano la Cremonese

La Cremonese parte forte e al 4' sblocca il risultato: Vardy beffa Mina e sull'uscita di Caprile riesce a toccare per Johnsen, che a porta vuota insacca il gol del vantaggio. Il Cagliari prova a spingere, ma al 29' è costretto nuovamente a subire: Bonazzoli ruba palla a Luperto e dopo una bella progressione, serve Vardy; l'attaccante calcia sul primo palo e beffa Caprile. Gli ospiti vanno vicini al gol sul finale, con il colpo di testa ravvicinato di Rodriguez su cui Audero è bravissimo a respingere.

Adopo riapre la partita, Trepy entra e segna

Ad inizio ripresa (dopo una chance sprecata da Johnsen), il Cagliari accorcia le distanze: Adopo scambia con Borrelli e dal limite dell'area di rigore lascia partire una rasoiata che si insacca all'angolino, beffando Audero. La gara si riapre e le emozioni si susseguono; al 60' Esposito sfiora il pareggio con una mezza rovesciata; passano tre minuti e Vardy, in scivolata, non riesce a deviare una palla pericolosa in area di rigore. Al 67' arriva il pareggio del Cagliari, con Esposito che devia in rete un assist di Kilicsoy: ma il gol è annullato per posizione irregolare dell'attaccante rossoblù. Gli uomini di Pisacane attaccano: Mazzitelli si gira in area e calcia, Audero respinge come può. Pisacane si gioca la carta Trepy, ed il giovane attaccante della Primavera risulta decisivo: dopo soli tre minuti dal suo ingresso in campo, il centravanti controlla un pallone vacante al limite dell'area e calcia con precisione, trovando l'angolino. Nel finale la Cremonese si getta in attacco e Vandeputte (all'ultima azione della gara), fallisce una grande chance, calciando sul fondo davanti a Caprile.