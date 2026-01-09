Anche i Rocchi piangono

Povero Rocchi, si prende tutte le colpe e le offese che il ruolo prevede.

Povero Rocchi, ha solo cinque o sei arbitri di garanzia (Doveri, Guida, Zufferli, La Penna, Colombo, Mariani) ma ogni tanto svaccano anche loro.

Povero Rocchi, da settimane s’è rotto le palle e adesso quando c’è da menare mena sui suoi. L’errore su Gila in Lazio-Fiorentina lo giudica imperdonabile. Certo che anche gli altri due rigori... E a Napoli...

Povero Rocchi, deve digerire un regolamento che non condivide del tutto (specie sui falli di mano involontari: omicidio colposo di calcio) ma è obbligato a rispettarlo turandosi il naso.

Povero Rocchi, i 20 varisti, tutti insieme, contano un numero di presenze in serie A di poco superiore a quello del ventunesimo, Mazzoleni. Il Mazzo, mica Collina...

Povero Rocchi, ha perso il sonno e per questo avrebbe una gran voglia di mandare tutto e tutti affan... brodo, ma il senso del dovere e l’argent gli impongono di restare.

Povero Rocchi, è condannato a far arbitrare squadre di calciatori sostanzialmente monchi e magri. Perché anche un chilo in più può finire in fuorigioco. Monchi? Chiaro: provate voi a saltare da fermi senza la spinta delle braccia. Se ci riuscite, siete pronti per lo spot dell’olio Cuore.

Povero Rocchi, come se non bastassero gli arbitri “in”, deve sopportare pure gli ex che per conservare o avere un po’ di luce e popolarità (il cachet non sempre è elevato) si sono dati alla tv e non gli risparmiano stoccate. Marelli, Calvarese, Saccani, Bergonzi, Morganti e la star, il veterano Cesari, detto Tù Sì Que Var, l’unico un filo comprensivo, mettono ’appello su tutto, spesso contraddicendosi tra loro.

Povero Rocchi, sta per ricevere il supporto dell’intelligenza artificiale che tuttavia non riesce ancora a prevalere sull’ignoranza arbitrale (del popolo tutto, media inclusi). “Sono in arrivo gli avatar per aiutare gli arbitri” fa sapere la Fifa. “La novità tecnologica verrà introdotta nei prossimi Mondiali: prevede una serie di soluzioni innovative che cambieranno il modo in cui l’evento sarà organizzato. La new entry più rilevante sarà - attenzione - l’impiego degli Avatar Digitali nella tecnologia di arbitraggio e nella trasmission e delle partite, animati in 3D durante i replay del fuorigioco”. Di futura introduzione anche l‘AvaVar. L’Avatar digit fa il paio con la Ref Cam: due cazzate al prezzo di... due.

Povero Rocchi e poveri noi. Non posso prenderla troppo seriamente perché la questione arbitrale l’abbiamo affrontata in tutti i modi e in decine di occasioni senza riuscire a cavare un ragno dal buco nero. Quando manca la voglia di migliorare - e non mi riferisco certo a Rocchi - ogni sforzo risulta inutile. Auguri e al prossimo scandalo.