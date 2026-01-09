Arbitri, un disastro continuo: Sozza e Pezzuto sospesi dopo Lazio-Fiorentina

Difficile vedere la fine del fondo verso il quale stanno sprofondando gli arbitri . Il doppio turno ravvicinato è stato, da questo punto di vista, deleterio, ingigantendo gli errori visto che non si è avuto il tempo di metabolizzare quelli di domenica che già da martedì eravamo a fare la conta. Soprattutto, eravamo a cercare di capire come quello che non era fallo 48 ore prima lo era diventato due giorni dopo (e viceversa) . L’analisi è sempre la stessa: pochi, mal assortii e ora anche confusi , anche da vicende che con il campo c’entrano poco o nulla. Domanda: nelle ultime due settimane, quando la polemica arbitrale è divampata , avete mai sentito il presidente dell’AIA, Zappi , ergersi a difesa dei suoi arbitri? Pensate, l’ha fatto, più di lui, chi le lamentele dei club deve sorbirsi, ovvero il presidente della Lega calcio, Simonelli . Zappi , invece, ha solo pensato a come prendere tempo per il suo processo (come leggete qui sotto), non andando a fare a Coverciano neanche gli auguri di Natale alla squadra di Rocchi nell’ultimo raduno prima delle vacanze. Ecco, sicuramente questo non facilita il compito del designatore , una situazione insostenibile, fare gli interessi dell’ Associazione è altro. Ma gli alibi, anche per l’ex internazionale di Firenze, cominciano a scarseggiare.

Sozza e Pezzuto sospesi dopo Lazio-Fiorentina

Torniamo alle questioni tecniche. Ovviamente, Sozza (girava per l’Olimpico come chi si perde nei centri commerciali) e Pezzuto (il Var con chiamata a sentimento), gli autori dello sfacelo di Lazio-Fiorentina, sono già stati sospesi, termine che non piace al nostro Rocchi ma tanto è. Come loro, anche gli assistenti di Parma-Inter, Vecchi e Palermo, col primo che ha visto (solo lui) il fuorigioco di Dimarco e l’altro che ha fermato Ondrejka partito nella propria metà campo (lo insegnano al corso arbitri che quello non è mai offside). Se volete, gli errori minori di una giornata tremenda. Quello che hanno combinato Sozza e Pezzuto è folle: un rigore enorme non visto (su Gila), un rigorino dato addirittura con OFR. Per dire, perché a Firenze domenica quello che Rocchi ha considerato “rigorino” è stato tolto con l’artificio della maglia tirata di Piccoli a Baschirotto (erano reciproche), e invece a Roma no? Ma non è tutto: il caso-Svilar (netto fallo di Scalvini sul gol a Bergamo, provate a metterlo in Inter-Milan poi ne riparliamo) ha contagiato tutti, designatore compreso. Per Rocchi, l’affossamento di Valentini su Buongiorno è «supportabile», rigore corretto. Quindi, sono spariti i falli? Mettere le mani addosso agli avversari, impedirgli (come a Napoli, con Marini premiato al VAR) il movimento libero delle braccia, colpire un portiere nella propria area, è diventato lecito? Attenzione, che di questo passo diventerà ingestibile, giustificare tutto significa avallare qualsiasi cosa.