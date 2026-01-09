Pavlovic e la buca sul dischetto prima del rigore sbagliato dal Genoa: il retroscena dai social

Al 99' di una partita combattuta e tiratissima il Genoa di De Rossi poteva scrivere la parola fine e sigillare il colpaccio a San Siro. E invece il piede destro di Stanciu non trasmette al pallone la delicatezza e la precisione necessarie per battere Maignan dagli undici metri e regalare ai rossoblù tre punti da sogno. Ma c'è un dettaglio di quegli ultimi, palpitanti minuti che, soprattutto sui social, non è sfuggito: Pavlovic si avvicina al dischetto e con insistenza, sia col destro sia col sinistro, rovina il punto di battuta del rigore, scavando coi piedi una buca nel terreno. Fatalità, poco dopo, Stanciu calcia alto e le speranze di vittorie del Genoa sfumano su un tiro che si perde sopra la traversa. A quel punto, Pavlovic stesso e Tomori corrono ad esultare in faccia Stanciu che, disperato, neppure reagisce ripensando all'erroraccio.