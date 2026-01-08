Milan-Genoa diretta Serie A: segui il posticipo tra Allegri e De Rossi LIVE

Il Milan ospita il Genoa a San Siro nella sfida che chiude la diciannovesima giornata di Serie A . La squadra di Massimiliano Allegri arriva alla partita dopo le due vittorie consecutive contro Verona e Cagliari. Rossoneri che, dopo il pareggio casalingo del Napoli , possono allungare sulla squadra di Conte e rispondere alla vittoria dell' Inter a Parma. Genoa che invece non trova i tre punti da quattro partite: nel mezzo partite di alto profilo come quelle contro Inter, Atalanta e Roma, ma anche lo scontro diretto pareggiato in casa contro il Pisa. De Rossi , dopo anni di battaglie in campo, torna a San Siro per la prima volta da allenatore del Genoa. Segui la partita in diretta su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

20:30

Allegri: "Abbiamo recuperato quasi tutti, vediamo per Nkunku"

Le parole di Allegri a Dazn prima di Milan-Genoa: "Leao e Pulisic sono capaci di trovare la posizione da centravanti a turno. L'importante è che non diano punti di riferimento altrimenti il Genoa trae vantaggio. La partita più importante è quella di stasera, poi vedremo chi sarà in grado di giocare a Firenze, abbiamo recuperato quasi tutti, vedremo per Nkunku. Stanno quasi tutti bene, inutile pensare, quando si fanno i conti vengono fuori cose sbagliate. Alla fine dell'anno i numeri trovano equilibrio, farà gol anche Fullkrug, i centrocampisti e i difensori su palla inattiva. La squada deve sempre essere in partita perché quando caliamo di tensione paghiamo caro il prezzo".

20:25

De Rossi prima di Milan-Genoa: "La differenza di livello c'è ma si può nascondere"

Daniele De Rossi a Dazn: "Il Milan è tra le più forti del campionato e lascia un po' di più la palla rispetto alle big. Ma sono bravi a difendere in blocco basso, sono organizzatissimi e hanno tutto il talento del mondo quando ripartono. Noi dovremo giocare con coraggio. Formazione? Niente di particolare. Avreo altri problemi, Leao gioca più vicino alla porta. Gli allenatori non inventano nulla, ogni tanto facciamo qualche mossa e sembrano geniali. La differenza di livello c'è ma si può nascondere attraverso una grande partita. Noi dovremo essere coraggiosi in difesa, cerchiamo di recuperare palla alta lasciando campo dietro, ma dovremo essere attenti a Pulisic e Leao. Non dobbiamo buttarla subito quando ci pressano, dobbiamo arrivare più spesso in area".

20:20

Malinovskyi: "Sarà difficile segnare a Maignan"

Malinovskyi a Dazn: "Quest'anno la forza del Milan è la difesa, non prendono tanti gol. Io dovrò cercare la giusta posizione. La partita è difficile e segnare a Maignan pure, Mike è molto forte".

20:15

Pulisic: "Con Leao gioco bene. Problema al flessore? Oggi sto molto bene"

Pulisic nel pre partita: "Io e Leao non siamo il classico centravanti ma giochiamo bene insieme, abbiamo qualità. per fare bene in questa posizione. Molto importante continuare in questa forma, il genoa è tosto e dovremo fare le cose bene per vincere. Problema al flessore? Oggi mi sento molto bene, ho avuto un problema ma sto bene e non vedo l'ora di giocare".

20:10

Momento duro per il Genoa, la risposta di De Rossi

Tensione a Pegli tra campo e mercato: lo striscione dei tifosi e le dichiarazioni rilasciate dal tecnico rossoblù alla vigilia della sfida di San Siro con il Milan di Allegri.