De Ketelaere e Pasalic trascinano l'Atalanta: Torino battuto 2-0

L' Atalanta batte il Torino 2 -0, conquista la terza vittoria consecutiva (dopo quelle ottenute contro Roma e Bologna) e raggiunge quota 31 punti, a meno tre dal Como. Gli uomini di Palladino sconfiggono i granata grazie ad un colpo di testa di De Ketelaere dopo tredici minuti e una rete di Pasalic allo scadere. Nel primo tempo e ad inizio ripresa, i nerazzurri sfiorano più volte il raddoppio, ma nell'ultima mezz'ora è il Torino a creare le occasioni migliori: Carnesecchi salva due volte il risultato, rispondendo da campione ai tentativi ravvicinati di Maripan e Simeone.

De Ketelaere sblocca

La sfida parte subito a ritmi molto alti: dopo una prima incursione granata (uscita di Carnesecchi su Aboukhal), i nerazzurri prendono in mano il pallino del gioco, e al tredicesimo sbloccano il risultato con De Ketelaere, abile a svettare di testa sul primo palo su un corner di Bernasconi. Passano cinque minuti e Zalewski sfiora il raddoppio, con un tentativo che si perde sopra la traversa dopo una bella azione personale. Il Torino prova ad affacciarsi dalle parti di Carnesecchi con un tentativo di Gineitis: la sua conclusione sfiora il montante. Il primo tempo si mantiene su ritmi alti, con occasioni da una parte e dall'altra: Krstovic gira di testa una punizione di Zalewski, trovando la risposta di Paleari; sul capovolgimento di fronte Maripan non arriva per poco su un cross di Vlasic. Al 35' Atalanta vicinissima al raddoppio: Zalewski sfrutta un buco della difesa granata e si invola verso il portiere, ma la sua conclusione è centrale e viene respinta da Paleari. Al 41' infortunio per Djmsiti, che dopo aver tentato una conclusione dal limite entra in contatto con Zapata. Il difensore nerazzurro è coistretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto entra Hien.

Carnesecchi salva due volte la Dea, Pasalic chiude la gara

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo: al terzo minuto De Ketelaere si invola sulla sinistra e mette in mezzo un pallone invitante per Krstovic, che non arriva all'appuntamento con la deviazione; passa un minuto e Zappacosta (su assist di tacco di Zalewski), colpisce il palo con un bolide. Al 56' Baroni corre ai ripari e inserisce Ilkan, Adams e Simeone per Zapata (che non gradisce), Ngonge e Tameze. I due nuovi entrati in attacco si rendono subito pericolosi: assist di Simeone e conclusione di Adams che si perde sopra la traversa. Palladino inserisce Smacca e Musah (per Krstovic e Scalvini), ma sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi: al 70' Carnesecchi si supera sulla conclusione ravvicinata di Maripan. Passano quattro minuti e Simeone (a campo aperto) si invola davanti a Carnesecchi: il numero uno atalantino salva tutto con un'uscita miracolosa. Poi, sul corner successivo, si ripete sul colpo di testa di Ilkan. Palladino cambia i due trequartisti, inserendo Pasalic e Samardzic al posto di De Ketelaere e Zalewski. L'ex fantasista dell'Udinese si rende subito protagonista, con una conclusione che si perde di poco sopra la traversa. Baroni si gioca il tutto per tutto, affidandosi a Biraghi e Nji e: Vlasic ha subito una grande chance, ma la sua conclusione dal limite dell'area, sfiora l'incrocio dei pali. I granata si gettano all'attacco e si scoprono. Nell'ultimo dei quattro minuti di recupero, Pasalic si invola palla al piede nella metà campo sguarnita e davanti a Paleari non sbaglia: terzo successo consecutivo per la Dea.

