Dove vedere Fiorentina-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Fiorentina-Milan, si gioca: allo stadio Franchi la sfida valida per la ventesima giornata di Serie A. I viola sono reduci dal 2-2 all'Olimpico contro la Lazio, i rossoneri dall'1-1 a San Siro contro il Genoa. In palio punti pesanti in chiave salvezza e scudetto: Vanoli va caccia del terzo risultato utile consecutivo, Allegri vuole allungare a quota 18 le partite di fila in campionato senza sconfitte.
Fiorentina-Milan, l'orario
Fiorentina-Milan è in programma oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 15, allo stadio Franchi di Firenze.
Dove vedere Fiorentina-Milan in diretta tv
Fiorentina-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Fiorentina-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Milan anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vanoli e Allegri
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini; Gudmundsson; Kean. All.: Vanoli
A disposizione: 53 Christensen, 60 Kouadio, 23 Kospo, 26 Viti, 6 Ranieri, 29 Fortini, 65 Parisi, 27 Ndour, 7 Sohm, 14 Nicolussi Caviglia, 22 Fazzini, 99 Kouame, 91 Piccoli, 1 Lezzerini
Indisponibili: Dzeko, Lamptey, Sabiri
Squalificati: - Diffidati: Mandragora, Nicolussi Caviglia, Parisi
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug All.: Allegri
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella; 27 Odogu, 35 Dutu, 2 Estupiñan, 24 Athekame; 8 Loftus-Cheek, 19 Fofana, 14 Modric; 10 Leao, 18 Nkunku
Indisponibili: Gimenez
Squalificati: Tomori Diffidati: -
