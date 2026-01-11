Dove vedere Fiorentina-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Fiorentina-Milan , si gioca: allo stadio Franchi la sfida valida per la ventesima giornata di Serie A . I viola sono reduci dal 2-2 all'Olimpico contro la Lazio, i rossoneri dall'1-1 a San Siro contro il Genoa. In palio punti pesanti in chiave salvezza e scudetto: Vanoli va caccia del terzo risultato utile consecutivo, Allegri vuole allungare a quota 18 le partite di fila in campionato senza sconfitte.

Fiorentina-Milan, l'orario

Fiorentina-Milan è in programma oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 15, allo stadio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Milan in diretta tv

Fiorentina-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Fiorentina-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Milan anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.