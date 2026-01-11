Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Fiorentina-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Franchi, valida per la ventesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Vanoli e Allegri
TagsFiorentinaMilanSerie A

Fiorentina-Milan, si gioca: allo stadio Franchi la sfida valida per la ventesima giornata di Serie A. I viola sono reduci dal 2-2 all'Olimpico contro la Lazio, i rossoneri dall'1-1 a San Siro contro il Genoa. In palio punti pesanti in chiave salvezza e scudetto: Vanoli va caccia del terzo risultato utile consecutivo, Allegri vuole allungare a quota 18 le partite di fila in campionato senza sconfitte.

Fiorentina-Milan, l'orario

Fiorentina-Milan è in programma oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 15, allo stadio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Milan in diretta tv

Fiorentina-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Fiorentina-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Milan anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Vanoli e Allegri

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini; Gudmundsson; Kean. All.: Vanoli

A disposizione: 53 Christensen, 60 Kouadio, 23 Kospo, 26 Viti, 6 Ranieri, 29 Fortini, 65 Parisi, 27 Ndour, 7 Sohm, 14 Nicolussi Caviglia, 22 Fazzini, 99 Kouame, 91 Piccoli, 1 Lezzerini

Indisponibili: Dzeko, Lamptey, Sabiri

Squalificati: - Diffidati: Mandragora, Nicolussi Caviglia, Parisi

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug All.: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella; 27 Odogu, 35 Dutu, 2 Estupiñan, 24 Athekame; 8 Loftus-Cheek, 19 Fofana, 14 Modric; 10 Leao, 18 Nkunku

Indisponibili: Gimenez

Squalificati: Tomori Diffidati: -

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Fiorentina-Milan, si gioca: allo stadio Franchi la sfida valida per la ventesima giornata di Serie A. I viola sono reduci dal 2-2 all'Olimpico contro la Lazio, i rossoneri dall'1-1 a San Siro contro il Genoa. In palio punti pesanti in chiave salvezza e scudetto: Vanoli va caccia del terzo risultato utile consecutivo, Allegri vuole allungare a quota 18 le partite di fila in campionato senza sconfitte.

Fiorentina-Milan, l'orario

Fiorentina-Milan è in programma oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 15, allo stadio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Milan in diretta tv

Fiorentina-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Fiorentina-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Milan anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica
1
Dove vedere Fiorentina-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Vanoli e Allegri

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS