Dove vedere Verona-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
Verona-Lazio, a voi: allo stadio Bentegodi la sfida valida per la ventesima giornata di Serie A. I giallobù sono reduci dal 2-2 al Maradona contro il Napoli, i biancocelesti dal 2-2 all'Olimpico contro la Fiorentina. In palio punti importanti in chiave salvezza e corsa alla zona Europa: Zanetti vuole il ritorno alla vittoria dopo tre giornate, Sarri il successo che manca da quattro giornate.
Verona-Lazio, l'orario
Verona-Lazio è in programma oggi, domenica 11 gennaio, alle ore 18, allo stadio Bentegodi di Verona.
Dove vedere Verona-Lazio in diretta tv
Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Verona-Lazio sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).
Verona-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Verona-Lazio anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Zanetti e Sarri
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All.: Zanetti
A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 15 Nelsson, 19 Slotsager, 2 Oyegoke, 23 Ebosse, 70 Fallou, 8 Serdar, 73 Al-Musrati, 20 Kastanos, 21 Harroui, 9 Sarr, 25 Mosquera
Indisponibili: Akpa-Akpro, Belghali, Suslov
Squalificati: - Diffidati: Akpa-Akpro, Nunez, Orban
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All.: Sarri
A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 25 Provstgaard, 17 Tavares, 29 Lazzari, 23 Hysaj, 6 Rovella, 24 Taylor, 9 Pedro, 20 Ratkov
Indisponibili: Basic, Patric, Dia, Dele-Bashiru
Squalificati: Zaccagni Diffidati: Cataldi, Romagnoli
