lunedì 12 gennaio 2026
Dove vedere Genoa-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida al Ferraris, valida per la ventesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di De Rossi e Pisacane
Genoa Cagliari Serie A

Sfida salvezza al Ferraris: Genoa-Cagliari. Ventesima giornata di campionato. I rossoblù liguri sono reduci dall'1-1 a San Siro contro il Milan e non vincono da cinque giornate, i rossoblù sardi dal 2-2 allo Zini contro la Cremonese e puntano al ritorno al successo dopo due giornate. De Rossi e Pisacane sono pronti ad affrontarsi per la prima volta da allenatori in Serie A.

Genoa-Cagliari, l'orario

Genoa-Cagliari è in programma oggi, lunedì 12 gennaio, alle ore 18:30, allo stadio Ferraris di Genova.

Dove vedere Genoa-Cagliari in diretta tv

Genoa-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Genoa-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Genoa-Cagliari anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di De Rossi e Pisacane

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martín; Colombo, Vitinha. A disposizione: Sommariva, Lysionok, Sabelli, Otoa, Cuenca, Thorsby, Stanciu, Masini, Venturino, Messias, Ekhator, Fini. Allenatore: De Rossi.

Indisponibili: Cornet, Ekuban, Gronbaek, Onana, Siegrist.

Squalificati: -.

Diffidati: Ostigard.  

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli; Gaetano; Kiliçsoy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Ze Pedro, Pintus, Idrissi, Di Pardo, Liteta, Cavuoti, Esposito, Pavoletti, Luvumbo, Borrelli, Trepy. Allenatore: Pisacane.

Indisponibili: Belotti, Felici, Folorunsho, Mina, Deiola, Rog.

Squalificati: -.

Diffidati: Prati, Esposito.

