Dove vedere Genoa-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida salvezza al Ferraris: Genoa-Cagliari . Ventesima giornata di campionato. I rossoblù liguri sono reduci dall'1-1 a San Siro contro il Milan e non vincono da cinque giornate, i rossoblù sardi dal 2-2 allo Zini contro la Cremonese e puntano al ritorno al successo dopo due giornate. De Rossi e Pisacane sono pronti ad affrontarsi per la prima volta da allenatori in Serie A .

Genoa-Cagliari, l'orario

Genoa-Cagliari è in programma oggi, lunedì 12 gennaio, alle ore 18:30, allo stadio Ferraris di Genova.

Dove vedere Genoa-Cagliari in diretta tv

Genoa-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Genoa-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Genoa-Cagliari anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.