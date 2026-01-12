Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Juve-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Allianz Stadium, valida per la ventesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Spalletti e Nicola
TagsjuvecremoneseSerie A

Juve-Cremonese, a voi. Si va in campo per la gara valida per la ventesima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti sono reduci dal convincente successo per 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo: vanno a caccia del secondo successo consecutivo per agganciare la Roma e, momentaneamente, il Napoli al terzo posto (gli azzurri hanno una partita in meno). I grigiorossi, che nell'ultimo turno hanno pareggiato 2-2 allo Zini contro il Cagliari, cercano punti pesanti in chiave salvezza.

Juve-Cremonese, l'orario

Juventus-Cremonese è in programma oggi, lunedì 12 gennaio, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Creomonese in diretta tv

Juve-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Juve-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Juve-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Cremonese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Spalletti e Nicola

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Pedro Felipe, Cabal, João Mário, Adzic, Koopmeiners, Kostic,Zhegrova, Openda. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Vlahovic, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Milik, Conceiçao, Rouhi.

Squalificati: -.

Diffidati: Locatelli.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Zerbin, Vandeputte, Johnsen; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Faye, Folino, Pezzella, Floriani Mussolini, Bondo, Lordkipanidze, Collocolo, Moumbagna, Vazquez, Sanabria. Allenatore: Nicola.

Indisponibili: Payero, Sarmiento.

Squalificati: -.

Diffidati: Barbieri, Gondo, Pezzella.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Juve-Cremonese, a voi. Si va in campo per la gara valida per la ventesima giornata di Serie A. I bianconeri di Spalletti sono reduci dal convincente successo per 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo: vanno a caccia del secondo successo consecutivo per agganciare la Roma e, momentaneamente, il Napoli al terzo posto (gli azzurri hanno una partita in meno). I grigiorossi, che nell'ultimo turno hanno pareggiato 2-2 allo Zini contro il Cagliari, cercano punti pesanti in chiave salvezza.

Juve-Cremonese, l'orario

Juventus-Cremonese è in programma oggi, lunedì 12 gennaio, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Creomonese in diretta tv

Juve-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Juve-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Juve-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Cremonese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica
1
Dove vedere Juve-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Spalletti e Nicola

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS