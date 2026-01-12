Dove vedere Juve-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Juve-Cremonese , a voi. Si va in campo per la gara valida per la ventesima giornata di Serie A . I bianconeri di Spalletti sono reduci dal convincente successo per 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo: vanno a caccia del secondo successo consecutivo per agganciare la Roma e, momentaneamente, il Napoli al terzo posto (gli azzurri hanno una partita in meno). I grigiorossi, che nell'ultimo turno hanno pareggiato 2-2 allo Zini contro il Cagliari, cercano punti pesanti in chiave salvezza.

Juve-Cremonese, l'orario

Juventus-Cremonese è in programma oggi, lunedì 12 gennaio, alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Creomonese in diretta tv

Juve-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Juve-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Juve-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Cremonese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.