Bianchi esalta McTominay: "Avrebbe giocato nel mio Napoli con Maradona"

Inter-Napoli si è conclusa con un pirotecnico 2-2 che ha acceso i riflettori internazionali su una grande prestazione da parte delle due squadre più in voga del calcio italiano ed i commenti sulla partita non si sono fatti attendere. Ottavio Bianchi, doppio ex di Inter e Napoli (allenatore del primo scudetto con Maradona), ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida scudetto a Radio Anch'io Sport. "Mi sono divertito, Inter-Napoli mi è piaciuta. Partita intensa e corretta. Magari i due allenatori non saranno del tutto soddisfatti, sono molto esigenti. Ma da osservatore esterno è stato un bello spettacolo, con un buon ritmo, simile alle partite inglesi. Rimpianti Inter? Farsi raggiungere così, per due volte, non fa piacere. Però di fronte avevano una squadra ben organizzata, il Napoli si è comportato proprio da grande squadra. Recuperare due volte a San Siro in quella maniera non è da tutti".