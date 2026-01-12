Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bianchi esalta McTominay: "Avrebbe giocato nel mio Napoli con Maradona"

Le parole del doppio ex sulla sfida Scudetto: "Mi sono divertito, un bello spettacolo. Conte? La nostra educazione era diversa..."
3 min
TagsInter-NapoliMcTominayConte

Inter-Napoli si è conclusa con un pirotecnico 2-2 che ha acceso i riflettori internazionali su una grande prestazione da parte delle due squadre più in voga del calcio italiano ed i commenti sulla partita non si sono fatti attendere. Ottavio Bianchi, doppio ex di Inter e Napoli (allenatore del primo scudetto con Maradona), ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida scudetto a Radio Anch'io Sport. "Mi sono divertito, Inter-Napoli mi è piaciuta. Partita intensa e corretta. Magari i due allenatori non saranno del tutto soddisfatti, sono molto esigenti. Ma da osservatore esterno è stato un bello spettacolo, con un buon ritmo, simile alle partite inglesiRimpianti Inter? Farsi raggiungere così, per due volte, non fa piacere. Però di fronte avevano una squadra ben organizzata, il Napoli si è comportato proprio da grande squadra. Recuperare due volte a San Siro in quella maniera non è da tutti".

Bianchi: "McTominay? Giocatore universale"

Ottavio Bianchi ha poi virato su McT, autore della doppietta che ha permesso al Napoli di agganciare due volte l'Inter, elogiandolo ed azzardando la sua presenza nell'undici titolare con Maradona: "McTominay? Da tempo non si vedeva un giocatore così. Una volta a Coverciano si diceva giocatore universale: riesce a interpretare la partita in fase difensiva, in mezzo al campo e anche in fase realizzativa. Avrebbe giocato anche nel mio Napoli di Maradona: un giocatore così gioca da tutte le parti". 

La sfuriata di Conte e l'espulsione

"La nostra educazione era diversa, ma bisogna anche accettare certi momenti. L'allenatore in panchina si sente solo. Anche se mi comportavo in maniera completamente diversa, certi atteggiamenti sono giustificabili. Poi dipende dal temperamento di ognuno". Si è espresso così sull'attuale allenatore dei partenopei, con un velo di criticità per quanto mostrato, ma capendo anche il momento cruciale non solo della partita ma dell'intera stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Napoli, McTominay padronePagelle Inter-Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS