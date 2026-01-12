Bianchi esalta McTominay: "Avrebbe giocato nel mio Napoli con Maradona"
Inter-Napoli si è conclusa con un pirotecnico 2-2 che ha acceso i riflettori internazionali su una grande prestazione da parte delle due squadre più in voga del calcio italiano ed i commenti sulla partita non si sono fatti attendere. Ottavio Bianchi, doppio ex di Inter e Napoli (allenatore del primo scudetto con Maradona), ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida scudetto a Radio Anch'io Sport. "Mi sono divertito, Inter-Napoli mi è piaciuta. Partita intensa e corretta. Magari i due allenatori non saranno del tutto soddisfatti, sono molto esigenti. Ma da osservatore esterno è stato un bello spettacolo, con un buon ritmo, simile alle partite inglesi. Rimpianti Inter? Farsi raggiungere così, per due volte, non fa piacere. Però di fronte avevano una squadra ben organizzata, il Napoli si è comportato proprio da grande squadra. Recuperare due volte a San Siro in quella maniera non è da tutti".
Bianchi: "McTominay? Giocatore universale"
Ottavio Bianchi ha poi virato su McT, autore della doppietta che ha permesso al Napoli di agganciare due volte l'Inter, elogiandolo ed azzardando la sua presenza nell'undici titolare con Maradona: "McTominay? Da tempo non si vedeva un giocatore così. Una volta a Coverciano si diceva giocatore universale: riesce a interpretare la partita in fase difensiva, in mezzo al campo e anche in fase realizzativa. Avrebbe giocato anche nel mio Napoli di Maradona: un giocatore così gioca da tutte le parti".
La sfuriata di Conte e l'espulsione
"La nostra educazione era diversa, ma bisogna anche accettare certi momenti. L'allenatore in panchina si sente solo. Anche se mi comportavo in maniera completamente diversa, certi atteggiamenti sono giustificabili. Poi dipende dal temperamento di ognuno". Si è espresso così sull'attuale allenatore dei partenopei, con un velo di criticità per quanto mostrato, ma capendo anche il momento cruciale non solo della partita ma dell'intera stagione.