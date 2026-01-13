Napoli-Parma, parla Cuesta: "Loro hanno tanta capacità. Conte? Un riferimento assoluto"

Mercoledì 14 gennaio andrà in scena il recupero della sedicesima giornata di Serie A tra Napoli e Parma . I gialloblù affronteranno il Napoli reduce dal pareggio per 2-2 con l' Inter e nella conferenza stampa l'allenatore Carlos Cuesta ha parlato della sfida che li aspetterà al Maradona. "Che partita mi sapetto? Mi aspetto una partita come sempre. Cercando di fare il massimo e cercando di fare punti. Sappiamo della difficoltà dell'avversario. Cercheremo di portarla dove vogliamo".

Napoli-Parma: "Come si va a caccia di punti domani?"

Il Parma reduce dalla vittoria dello scontro diretto contro il Lecce, spera di portare a casa qualche punto anche nella sfida con i partenopei. Cuesta, sull'argomento si è espresso così: "Noi speriamo di essere una squadra compatta che sa capire i momenti. Sappiamo che sono una squadra forte, soprattutto quando sono vicini all'area avversaria. Hanno tante capacità, sia on palle inattive, sia nello spazio. Non sono io quello che deve spiegare cos'è il Napoli - ha proseguito - Loro sono molto consistenti a livello di identità. Pressano alto e vogliono avere la palla, attaccare gli spazi. Possono giocare corto e lungo, con capcità di trovare la punta anche col portiere. Non so se riusciremo ad avere la palla tanto quanto l'Inter, mi sembra difficile".

L'assenza di Conte influirà?

La domanda sull'assenza di Conte dopo l'espulsione contro l'Inter è stata affrontata durante la conferenza: "La sua assenza influirà? Non lo so, non posso quantificarlo, non so quanto influenza la sua squadra. Cosa rappresenta conte per me? E' un riferimento assoluto, ha vino 5 scudetti, una premier. L'ho anche affrontato in Inghilterra e ho visto quanto è stato veloce il suo adattamento al Tottenham. Un allenatore che ha vinto così tanto in diversi club è ovviamente un riferimento assoluto, è un vincente e da loro si può sempre imparare tanto. Non posso che apprezzare il suo lavoro".