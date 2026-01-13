Giudice Sportivo, mazzata per Gaspar: squalificato per tre giornate. Tutte le decisioni
Un gesto bruttissimo che ha ricevuto una punizione pesantissima: Kialonda Gaspar è stato punito con tre giornate di squalifica dopo quanto accaduto nel finale di Lecce-Parma, dove ha preso a calci Pellegrino rimasto a terra a gioco fermo. Questa la decisione del Giudice Sportivo nel comunicato pubblicato sulla 20ª giornata di Serie A, che vede anche la squalifica a due giornate per Antonio Conte.
Giudice Sportivo: tre giornate a Gaspar, due a Cambiaghi
Gaspar è stato punito per aver "colpito con un calcio all'altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra", si legge nelle decisioni del Giudice Sportivo. Nella stessa partita anche l'espulsione a Banda per un'entrata killer su Del Prato, ma è stato squalificato solo per una giornata. Due giornate, invece, a Cambiaghi per aver "colpito volontariamente con il gomito il viso dello stesso calciatore avversario" in Como-Bologna. Squalifica per una giornata a Davide Nicola e Paolo Vanoli.
Giudice Sportivo, tutte le decisioni sulla 20ª giornata
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GASPAR Kialonda (Lecce): per avere, al 47° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio all'altezza della coscia un calciatore avversario che si trovava a terra; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava ad un Assistente rivolgendogli un ironico applauso.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CAMBIAGHI Nicolò (Bologna): per avere, a giuoco fermo, dopo aver ricevuto una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito volontariamente con il gomito il viso dello stesso calciatore avversario.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BANDA Lameck (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CARACCIOLO Antonio (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PEZZELLA Giuseppe (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RAMADANI Ylber (Lecce): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
ZANIOLO Nicolò (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00
CONTE Antonio (Napoli): per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMONIZIONE
NICOLA Davide (Cremonese): ammonizione (Prima sanzione); per avere, al 27° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, contestato platealmente la decisione arbitrale.
VANOLI Paolo (Fiorentina): ammonizione (Seconda sanzione); per avere, al 47° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, reiterato le proteste in maniera veemente.
