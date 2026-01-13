Giudice Sportivo, mazzata per Gaspar: squalificato per tre giornate. Tutte le decisioni

Un gesto bruttissimo che ha ricevuto una punizione pesantissima: Kialonda Gaspar è stato punito con tre giornate di squalifica dopo quanto accaduto nel finale di Lecce-Parma, dove ha preso a calci Pellegrino rimasto a terra a gioco fermo. Questa la decisione del Giudice Sportivo nel comunicato pubblicato sulla 20ª giornata di Serie A, che vede anche la squalifica a due giornate per Antonio Conte.