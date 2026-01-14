Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
Dove vedere Inter-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni dei due allenatori
L'Inter di Chivu ospita il Lecce di Di Francesco nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, rinviata qualche settimana fa per disputare la Supercoppa.

Inter-Lecce, l'orario

Inter-Lecce si disputerà oggi, mercoledì 14 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano.

Dove vedere Inter-Lecce in diretta tv

Inter-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Lecce, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partitia di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. All.: Chivu

A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho; 15 Acerbi, 31 Bisseck, 11 Luis Henrique, 43 Cocchi, 32 Dimarco, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 10 L.Martinez, 94 P.Esposito

Indisponibili: Di Gennaro, J.Martinez, Palacios, Dumfries, Calhanoglu, Darmian

Squalificati: - Diffidati: Calhanoglu

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Coulibaly; N'Dri, Gandelman, Sottil; Stulic. All.: Di Francesco

A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 18 Jean, 21 Kouassi, Ndaba,13 Perez, 28 Gorter, 77 Kaba, 79 Ngom,14 Helgason, 36 Marchwinski, 6 Sala, 50 Pierotti

Indisponibili: Camarda, Berisha

Squalificati: Banda, Gaspar e Ramadani

Diffidati: Banda

 

 

 

