Dove vedere Inter-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
L'Inter di Chivu ospita il Lecce di Di Francesco nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, rinviata qualche settimana fa per disputare la Supercoppa.
Inter-Lecce, l'orario
Inter-Lecce si disputerà oggi, mercoledì 14 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano.
Dove vedere Inter-Lecce in diretta tv
Inter-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Lecce, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partitia di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. All.: Chivu
A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho; 15 Acerbi, 31 Bisseck, 11 Luis Henrique, 43 Cocchi, 32 Dimarco, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 10 L.Martinez, 94 P.Esposito
Indisponibili: Di Gennaro, J.Martinez, Palacios, Dumfries, Calhanoglu, Darmian
Squalificati: - Diffidati: Calhanoglu
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Coulibaly; N'Dri, Gandelman, Sottil; Stulic. All.: Di Francesco
A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 18 Jean, 21 Kouassi, Ndaba,13 Perez, 28 Gorter, 77 Kaba, 79 Ngom,14 Helgason, 36 Marchwinski, 6 Sala, 50 Pierotti
Indisponibili: Camarda, Berisha
Squalificati: Banda, Gaspar e Ramadani
Diffidati: Banda
L'Inter di Chivu ospita il Lecce di Di Francesco nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, rinviata qualche settimana fa per disputare la Supercoppa.
Inter-Lecce, l'orario
Inter-Lecce si disputerà oggi, mercoledì 14 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano.
Dove vedere Inter-Lecce in diretta tv
Inter-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Lecce, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partitia di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.