Dove vedere Como-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Il Como di Fabregas ospita il Milan di Allegri nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, rinviata qualche settimana fa per disputare la Supercoppa.
Como-Milan, l'orario
Como-Milan si disputerà oggi, giovedì 14 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Sinigaglia di Como.
Dove vedere Como-Milan in diretta tv
Como-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Milan, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partitia di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Ramon, D. Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, J. Rodriguez; Douvikas. All.: Fabregas
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 35 Dutu, 2 Estupiñan, 24 Athekame; 8 Loftus-Cheek, 4 Ricci, 30 Jashari; 9 Fullkrug, 18 Nkunku
Indisponibili: Gimenez, Pavlovic
Squalificati: - Diffidati: Fofana
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Gabbia; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All.: Allegri
A disposizione: 44 Cavlina, 22 Vigorito, 2 Kempf, 6 Caqueret, 21 Tornqvist, 3 Valle, 15 Jack, 27 Posch, 77 van der Brempt, 4 Dossena, 8 Sergi Roberto, 20 Baturina, 55 Le Borgne, 19 Kuhn, 99 Cerri
Indisponibili: Goldaniga, Morata, Diao, Addai
Squalificati: - Diffidati: Nico Paz
Il Como di Fabregas ospita il Milan di Allegri nel recupero della sedicesima giornata di Serie A, rinviata qualche settimana fa per disputare la Supercoppa.
Como-Milan, l'orario
Como-Milan si disputerà oggi, giovedì 14 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio Sinigaglia di Como.
Dove vedere Como-Milan in diretta tv
Como-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Milan, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partitia di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.