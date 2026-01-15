Rrahmani pungente dopo Napoli-Parma, la frase dopo il gol annullato a McTominay: "Rispettiamo le regole però..."

All' 11' del primo tempo il Napoli era passato in vantaggio con un gol del solito McTominay, dopo un'incursione sulla fascia di Mazzocchi. Dopo qualche minuto di silent check, l'arbitro Fabbri ha annullato il gol, concedendo una punizione indiretta per gli ospiti, a causa di una posizione di fuorigioco, proprio dello stesso Mazzocchi. L'episodio ha generato numerosissime polemiche sui social da parte dei tifosi azzurro e anche qualche frase avvelenata nel post-partita. Amir Rrahmani ha detto ai microfoni di Dazn: "Queste sono le partite in cui devi segnare subito, perché diventa un’altra partita. Dobbiamo essere più veloci e concreti, dare più qualità al gioco in avanti e fare così contro le squadre chiuse, così si può fare la differenza. Il gol annullato a McTominay? L’abbiamo visto tutti, rispettiamo le regole però devono essere uguali per tutti in futuro".