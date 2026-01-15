Il Bologna rompe il digiuno e batte il Verona 3-2: magia di Orsolini

Verona-Bologna, tabellino e statistiche

Magia di Orsolini, il Bologna rimonta

Gol, emozioni e spettacolo nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco. Il Verona parte forte e al tredicesimo sblocca il risultato: Bernadé, al termine di una ripartenza (nata da un corner a favore dei rossoblù), serve Orban, che batte Ravaglia in uscita. Gli uomini di Italiano reagiscono e trovano il pareggio al 21', grazie ad una magia di Orsolini: il numero sette roissoblù trasforma in una traiettoria eccezionale (che si perde sotto all'incrocio dei pali) una punizione da posizione defilata. Passano otto minuti e arriva il raddoppio: Dominguez serve Odgaard, che con un piattone dal limite dell'area batte Montipò. Gli ospiti continuano a spingere e dopo un'occasione di Pobega (che arrriva in leggero ritardo alla deviazione ravvicinata di testa) trovano il tris: Castro calcia di collo dal limite dell'area, facendo carambolare il pallone sotto la traversa e disegnando una traiettoria imprendibile per il portiere del Verona.

L'autogo di Freuler riapre la sfida

La ripresa inizia con Slotsager per Nunez. Poi, dopo dieci minuti, Zanetti inserisce anche Gagliardini e Giovane. I padroni di casa provano ad attaccare, ma è Pobega a rendersi pericoloso in almeno due occasioni. Al 64' grande giocata del Verona: Gagliardini si invola sulla destra e crossa, Sarr tenta una spettacolare sforbiciata, che si perde non lontana dal montante. Passano due minuti e anche Giovane tenta la via della rete con una rovesciata: la palla (docile), finisce tra le braccia di Ravaglia. Motta inserisce Moro e Immobile (per Pobega e Castro). Al 71' il Verona accorcia le distanze. Ancora una volta i rossoblù si fanno trovati spiazzati da un contropiede a campo aperto: Orban si invola sulla destra e crossa al centro, triovando la sfortunata deviazione di Freuler, che batte il suo portiere Ravaglia. I padroni di casa ci credono e al 78' creano l'occasione più ghiotta: su corner, Sarr ha la possibilità di calciare a botta sicura da due passi. La sua conclusione è respinta miracolosamente da Ravaglia. Italiano corre ai ripari con Zortea e Ferguson, Zanetti si gioca il tutto per tutto inserendo Mosquera per Sarr. I padroni di casa attaccano, ma non riescono a pungere. Il Verona resiste e porta a casa la vittoria.