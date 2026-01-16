Dove vedere Pisa-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Pisa-Atalanta, l'orario

Pisa-Atalanta si disputerà oggi, venerdì 15 gennaio, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.

Dove vedere Pisa-Atalanta in diretta tv

Pisa-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pisa-Atalanta, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partitia di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.