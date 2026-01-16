Dove vedere Pisa-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
La ventunesima giornata di Serie A si apre alla Cetilar Arena, con il Pisa di Gilardino, alla ricerca di punti per la salvezza, che ospiterà l'Atalanta di Palladino, in striscia positiva in campionato e con l'obiettivo di consolidare una posizione in zona europea. Una sfida tra le due squadre più attive in questa finestra invernale di calciomercato.
Pisa-Atalanta, l'orario
Pisa-Atalanta si disputerà oggi, venerdì 15 gennaio, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.
Dove vedere Pisa-Atalanta in diretta tv
Pisa-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Pisa-Atalanta, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partitia di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gilardino e Palladino
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All.: Gilardino.
A disposizione: A disposizione: Semper, Nicolas, Bonfanti, Coppola, Mbambi, Leris, Esteves, Piccinini, Hojholt, Bettazzi, Durosinmi, Buffon, Lorran.
Indisponibili: Vural, Albiol, Denoon, Cuadrado, Akinsanmiro, Lusuardi e Stengs. Squalificati: Caracciolo. Diffidati: Aebischer e Calabresi
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Kolasinac, Musah, Pasalic, Sulemana, Samardzic, Raspadori, Maldini, Krstovic.
Indisponibili: Bellanova, Djimsiti, Lookman. Squalificati: -. Diffidati: De Roon.
La ventunesima giornata di Serie A si apre alla Cetilar Arena, con il Pisa di Gilardino, alla ricerca di punti per la salvezza, che ospiterà l'Atalanta di Palladino, in striscia positiva in campionato e con l'obiettivo di consolidare una posizione in zona europea. Una sfida tra le due squadre più attive in questa finestra invernale di calciomercato.
Pisa-Atalanta, l'orario
Pisa-Atalanta si disputerà oggi, venerdì 15 gennaio, alle ore 20:45 alla Cetilar Arena di Pisa.
Dove vedere Pisa-Atalanta in diretta tv
Pisa-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Pisa-Atalanta, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale della partitia di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.