sabato 17 gennaio 2026
Dove vedere Udinese-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Udinese-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni di Runjaic e Chivu
Dopo l'allungo in classifica con la vittoria contro il Lecce, l'Inter deve tenere a distanza le inseguitrici. Trasferta ostica a Udine contro la squadra di Runjaic, che all'andata a inizio campionato ha vinto a San Siro contro i nerazzurri.

Udinese-Inter, l'orario

Udinese-Inter si disputerà oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 15 al Bluenergy Stadium di Udinese.

Dove vedere Udinese-Inter in diretta tv

Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Inter, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Udinese-Inter in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Runjaic e Chivu

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta; Davis. All: Runjaic.

A disposizione: 1 Nunziante, 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 19 Ehizibue, 4 Lovric, 11 Kamara, 33 Zemura, 6 Zarraga, 24 Piotrowski, 29 Camara, 77 Rui Modesto, 15 Bayo, 7 Gueye.

Indisponibili: Buksa. Squalificati: Zaniolo. Diffidati: Karlstrom.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Enrique, Frattesi, Barella, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martinez. All: Chivu.

A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 15 Acerbi, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 17 Diouf, 45 Bovo, 9 M. Thuram, 14 Bonny.

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, J.Martinez, Calhanoglu. Squalificati: -. Diffidati: Calhanoglu

La classifica di Serie A Il calendario di Serie A
