Dove vedere Udinese-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Udinese-Inter, l'orario

Udinese-Inter si disputerà oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 15 al Bluenergy Stadium di Udinese.

Dove vedere Udinese-Inter in diretta tv

Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Inter, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Udinese-Inter in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.