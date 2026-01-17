Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Azzurri chiamati al riscatto dopo i tre pareggi consecutivi e le prove di fuga scudetto dell'Inter: le probabili formazioni di Conte e Grosso
Serie A

Napoli in cerca di riscatto dopo i tre pareggi consecutivi. Tolta la buona prestazione di San Siro contro l'Inter, i due stop casalinghi contro Verona e Parma hanno fatto male alla classifica della squadra di Conte, che ora è a -7 dai nerazzurri. Per riprendere il passo delle prime, al Maradona arriva il Sassuolo.

Napoli-Sassuolo, l'orario

Napoli-Sassuolo si disputerà oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Sassuolo in diretta tv

Napoli-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Sassuolo, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Napoli-Sassuolo in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Conte e Grosso

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All: Conte (squalificato, in panchina Stellini).

A disposizione: 14 Contini, 25 Ferrante, 3 Gutierrez, 4 Buongiorno, 7 Neres, 17 Olivera, 21 Politano, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang .

Indisponibili: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret. Squalificati: -. Diffidati: -.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All: Grosso.

A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 9 Cheddira, 14 Skjellerup, 24 Moro, 26 Odenthal, 44 Iannoni, 77 Pierini .

Indisponibili: Berardi, Boloca, Candé, Coulibaly, I. Koné, Pieragnolo, Romagna, Y. Paz, Thorstvedt, Volpato. Squalificati: -. Diffidati: Doig, Matic, Muharemovic, Muric, Walukiewicz.

 

