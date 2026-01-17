Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Napoli in cerca di riscatto dopo i tre pareggi consecutivi. Tolta la buona prestazione di San Siro contro l'Inter, i due stop casalinghi contro Verona e Parma hanno fatto male alla classifica della squadra di Conte, che ora è a -7 dai nerazzurri. Per riprendere il passo delle prime, al Maradona arriva il Sassuolo .

Napoli-Sassuolo, l'orario

Napoli-Sassuolo si disputerà oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Dove vedere Napoli-Sassuolo in diretta tv

Napoli-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Sassuolo, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Napoli-Sassuolo in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.