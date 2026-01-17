Dove vedere Cagliari-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
Cagliari-Juve, l'orario
Cagliari-Juve si disputerà oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 20:45 all'Unipol Domus di Cagliari.
Dove vedere Cagliari-Juve in diretta tv
Cagliari-Juve sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su DAZN e Sky. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Mentre per quanto riguarda Sky, Cagliari-Juve sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.
Cagliari-Juve, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv. Le omonime applicazioni mobile sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Cagliari-Juve in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pisacane e Spalletti
CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Luperto, Mina, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli; Gaetano; S. Esposito. All: Piscane.
A disposizione: 71 Sherri, 24 Ciocci, 15 Rodriguez, 33 Obert, 23 Pintus, 18 Di Pardo, 27 Liteta, 21 Cavuoti, 32 Ze Pedro, 29 Borrelli, 30 Pavoletti, 9 Kilicsoy, 77 Luvumbo, 37 Trepy.
Indisponibili: Belotti, Felici, Folorunsho, Deiola. Squalificati: -. Diffidati: Prati, S. Esposito.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All: Spalletti.
A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 44 Pedro Felipe, 40 Rouhi, 32 Cabal, 25 Joao Mario, 17 Adzic, 5 Locatelli, 18 Kostic, 7 Conceiçao, 11 Zhegrova, 20 Openda.
Indisponibili: Vlahovic, Pinsoglio, Rugani, Milik. Squalificati: -. Diffidati: Locatelli.
