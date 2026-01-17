Dove vedere Cagliari-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Unain splendida forma arriva in trasferta a. Per i bianconeri sarà fondamentale dare continuità alle ultime ottime prestazione che gli hanno permesso di tornare stabilmente tra le prime quattro in classifica. La squadea diinvece cerca la svolta: non vince in casa da un mese e mezzo.

Dove vedere Cagliari-Juve in diretta tv

Cagliari-Juve sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su DAZN e Sky. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Mentre per quanto riguarda Sky, Cagliari-Juve sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Cagliari-Juve, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv. Le omonime applicazioni mobile sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Cagliari-Juve in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.