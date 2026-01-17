Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
Dove vedere Cagliari-Juve in tv? Dazn o Sky, orario© Juventus FC via Getty Images

Dove vedere Cagliari-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Trasferta in Sardegna per la squadra di Luciano Spalletti: tutte le info per seguire la partita e le probabili formazioni dei due allenatori
Una Juventus in splendida forma arriva in trasferta a Cagliari. Per i bianconeri sarà fondamentale dare continuità alle ultime ottime prestazione che gli hanno permesso di tornare stabilmente tra le prime quattro in classifica. La squadea di Pisacane invece cerca la svolta: non vince in casa da un mese e mezzo.

Cagliari-Juve, l'orario

Cagliari-Juve si disputerà oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 20:45 all'Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Juve in diretta tv

Cagliari-Juve sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su DAZN e Sky. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Mentre per quanto riguarda Sky, Cagliari-Juve sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Cagliari-Juve, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now Tv. Le omonime applicazioni mobile sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Cagliari-Juve in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Pisacane e Spalletti

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Luperto, Mina, Idrissi; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli; Gaetano; S. Esposito. All: Piscane.

A disposizione: 71 Sherri, 24 Ciocci, 15 Rodriguez, 33 Obert, 23 Pintus, 18 Di Pardo, 27 Liteta, 21 Cavuoti, 32 Ze Pedro, 29 Borrelli, 30 Pavoletti, 9 Kilicsoy, 77 Luvumbo, 37 Trepy.

Indisponibili: Belotti, Felici, Folorunsho, Deiola. Squalificati: -. Diffidati: Prati, S. Esposito.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All: Spalletti.

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 44 Pedro Felipe, 40 Rouhi, 32 Cabal, 25 Joao Mario, 17 Adzic, 5 Locatelli, 18 Kostic, 7 Conceiçao, 11 Zhegrova, 20 Openda.

Indisponibili: Vlahovic, Pinsoglio, Rugani, Milik. Squalificati: -. Diffidati: Locatelli.

