Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Bologna-Fiorentina, l'orario

Bologna-Fiorentina si disputerà oggi, domenica18 gennaio, alle ore 15 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Fiorentina in diretta tv

Bologna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Fiorentina, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.