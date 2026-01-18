Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Il Bologna di Italiano ospita la Fiorentina di Vanoli nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A e purtroppo segnato anche dalla tragica notizia della scomparsa del presidente viola Rocco Commisso.
Bologna-Fiorentina, l'orario
Bologna-Fiorentina si disputerà oggi, domenica18 gennaio, alle ore 15 allo stadio Dall'Ara di Bologna.
Dove vedere Bologna-Fiorentina in diretta tv
Bologna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bologna-Fiorentina, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano
A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 2 Holm, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 41 Vitik, 4 Pobega, 6 Moro, 77 Sulemana, 80 Fabbian, 11 Rowe, 17 Immobile, 24 Dallinga, 30 Dominguez
Indisponibili: Lucumi, Bernardeschi
Squalificati: - Diffidati: Miranda, Cambiaghi
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmunsson; Piccoli. All.: Vanoli
A disposizione: 1 Lezzerini, 53 Christensen, 60 Kouadio, 23 Kospo, 62 Balbo, 6 Ranieri, 29 Fortini, 19 Solomon, 14 Nicolussi Caviglia, 27 Ndour, 7 Sohm, 22 Fazzini, 61 Braschi
Indisponibili: Dzeko, Kean, Lamptey, Sabiri.
Squalificati: - Diffidati: Fagioli, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Parisi
