Dove vedere Sassuolo-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica di Serie A si apre al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, dove si affrontano il Sassuolo di Fabio Grosso e la Cremonese di Davide Nicola, in occasione della 22esima giornata di campionato. In palio punti salvezza importanti, con le due squadre attualmente appaiate in classifica a quota 23.
Sassuolo-Cremonese, l'orario
Il lunch match odierno, in programma oggi al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, andrà in scena alle ore 12:30.
Dove vedere Sassuolo-Cremonese in diretta tv
Sassuolo-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sassuolo-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del lunch match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Grosso e Nicola
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 17 Paz, 19 Romagna, 25 Coulibaly, 26 Odenthal, 40 Vrankcx, 44 Iannoni,
90 Koné, 77 Pierini, 7 Volpato, 10 Berardi, 14 Skjellerup, 24 Moro.
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé. Squalificati: -. Diffidati: Doig, Muharemovic, Walukiewicz, Matic, Muric.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Zerbin, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino, 18 Collocolo, 22 Floriani M., 11 Johnsen.
Indisponibili: Bondo, Moumbagna, Payero, Sanabria. Squalificati: -. Diffidati: Barbieri, Bondo.
