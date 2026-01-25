Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Sassuolo-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul lunch match valido per la 22esima giornata di Serie A: le probabili scelte di Grosso e Nicola
TagsSerie ASassuolocremonese

La domenica di Serie A si apre al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, dove si affrontano il Sassuolo di Fabio Grosso e la Cremonese di Davide Nicola, in occasione della 22esima giornata di campionato. In palio punti salvezza importanti, con le due squadre attualmente appaiate in classifica a quota 23.

Sassuolo-Cremonese, l'orario

Il lunch match odierno, in programma oggi al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, andrà in scena alle ore 12:30.

Dove vedere Sassuolo-Cremonese in diretta tv

Sassuolo-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del lunch match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Grosso e Nicola

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

A disposizione: 12 Satalino, 13 Turati, 17 Paz, 19 Romagna, 25 Coulibaly, 26 Odenthal,  40 Vrankcx, 44 Iannoni,  
90 Koné, 77 Pierini, 7 Volpato, 10 Berardi, 14 Skjellerup, 24 Moro.

Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé. Squalificati: -. Diffidati: Doig, Muharemovic, Walukiewicz, Matic, Muric.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Grassi, Zerbin, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino, 18 Collocolo, 22 Floriani M., 11 Johnsen.

Indisponibili: Bondo, Moumbagna, Payero, Sanabria. Squalificati: -. Diffidati: Barbieri, Bondo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

La domenica di Serie A si apre al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, dove si affrontano il Sassuolo di Fabio Grosso e la Cremonese di Davide Nicola, in occasione della 22esima giornata di campionato. In palio punti salvezza importanti, con le due squadre attualmente appaiate in classifica a quota 23.

Sassuolo-Cremonese, l'orario

Il lunch match odierno, in programma oggi al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, andrà in scena alle ore 12:30.

Dove vedere Sassuolo-Cremonese in diretta tv

Sassuolo-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del lunch match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaIl calendario della Serie A
1
Dove vedere Sassuolo-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Grosso e Nicola

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS