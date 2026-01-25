Dove vedere Sassuolo-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Sassuolo-Cremonese, l'orario

Il lunch match odierno, in programma oggi al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, andrà in scena alle ore 12:30.

Dove vedere Sassuolo-Cremonese in diretta tv

Sassuolo-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del lunch match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.