domenica 25 gennaio 2026
Dove vedere Genoa-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida a tinte rossoblù a Marassi, dove la squadra di Daniele De Rossi affronta l'undici di Vincenzo Italiano: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie AGenoaBologna

A Marassi si sfidano il Genoa di Daniele De Rossi e il Bologna di Vincenzo Italiano, due squadre a caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi. Il Grifone vuole vincere per approfittare del ko interno della Fiorentina e allontanare il terzultimo posto in classifica, che significherebbe retrocessione in Serie B, mentre gli emiliani sono chiamati a gestire il terzo impegno in una settimana, a pochi giorni dal pari in rimonta con il Celtic in Europa League.

Genoa-Bologna, l'orario

Genoa-Bologna si disputerà oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 15 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Genoa-Bologna in diretta tv

Genoa-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di De Rossi e Italiano

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: 1 Leali, 39 Sommariva, 20 Sabelli, 13 Zatterstrom, 30 Cuenca, 2 Thorsby, 14 Onana, 70 Cornet, 73 Masini, 8 Baldanzi, 76 Venturino, 21 Ekhator, 10 Messias, 18 Ekuban, 40 Fini,

Indisponibili: Gronbaek, Siegrist. Squalificati: Ostigard. Diffidati: Masini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: 13 Ravaglia, 25 Pessina, 5 Helland, 16 Casale, 20 Zortea, 29 De Silvestri, 6 Moro, 19 Ferguson, 23 Sohm, 10 Bernardeschi, 17 Immobile, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi, 30 Dominguez.

Indisponibili: Lucumi. Squalificati: Miranda. Diffidati: Cambiaghi.

 

