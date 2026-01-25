Dove vedere Genoa-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

A Marassi si sfidano il Genoa di Daniele De Rossi e il Bologna di Vincenzo Italiano, due squadre a caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi . Il Grifone vuole vincere per approfittare del ko interno della Fiorentina e allontanare il terzultimo posto in classifica, che significherebbe retrocessione in Serie B, mentre gli emiliani sono chiamati a gestire il terzo impegno in una settimana, a pochi giorni dal pari in rimonta con il Celtic in Europa League.

Genoa-Bologna, l'orario

Genoa-Bologna si disputerà oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 15 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Genoa-Bologna in diretta tv

Genoa-Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.