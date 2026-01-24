Fiorentina-Cagliari diretta Serie A: segui la partita LIVE
FIRENZE - È il giorno di Fiorentina-Cagliari, scontro salvezza valido per la 22esima giornata di Serie A. Alla prima allo stadio 'Artemio Franchi' dopo la scomparsa di Rocco Commisso, la squadra di Vanoli - occhi puntati sui nuovi acquisti Jack Harrison e Giovanni Fabbian - vuole centrare il quinto risultato utile consecutivo e uscire definitivamente dalla zona retrocessione. Avversario di giornata per i viola il Cagliari di Pisacane (che può contare sul ritorno in Sardegna di Dossena e Sulemana), reduce dal pesante successo interno contro la Juventus. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
17:51
Fiorentina-Cagliari, la squadra arbitrale
La direzione arbitrale della sfida del 'Franchi' è stata affidata a Marco Guida, assistenti Bindoni e Colarossi. Quarto ufficiale Bonacina. VAR Di Paolo, AVAR Di Bello.
17:50
Il 'Franchi' rende omaggio a Rocco Commisso, il dg Ferrari in lacrime
Sul campo del 'Franchi' entrano i ragazzi delle giovanili della Fiorentina, ognuno dei quali con una rosa bianca tra le mani: è l'emozionante omaggio del popolo viola al presidente Rocco Commisso. Al centro del campo, una gigantografia del patron viola. Grande commozione anche in tribuna: in lacrime il Direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari.
17:46
Vanoli: "Dzeko? Grande giocatore, ci ha aiutato nei momenti difficili"
L'allenatore della Fiorentina dice la sua anche su Edin Dzeko, trasferitosi allo Schalke 04 in Zweite Bundesliga: "È stato molto importante, è un giocatore dalla grande caratura: ci ha aiutato nei momenti difficili e si merita un grande in bocca al lupo, lui ma anche i ragazzi che sono andati a giocare come Viti e Richardson: hanno dato sempre il massimo e onorato questa maglia".
17:43
Vanoli non ha dubbi: "La Fiorentina sta diventando squadra, ecco cosa può darci Solomon"
"È la prima partita in casa senza il nostro presidente, ci teniamo a fare bella figura e mando un grosso abbraccio alla famiglia che ha dato tanto a questo club", sottolinea il tecnico viola ai microfoni di Dazn. "Stiamo avendo continuità, abbiamo fatto passi importanti ma, come ho sempre detto da quando sono qua, la strada è lunga. Stiamo diventando più squadra, questa luce ci dà la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante. Cosa ci può dare Solomon? E' un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra, ha qualità che cercavamo sul mercato. Gli ho detto di mettere la sua esperienza e la sua motivazione a disposizione della squadra, era quello più indietro di condizione e adesso potrà dimostrare il suo valore come ha già fatto da subentrato con la Cremonese, è un giocatore importante per la squadra".
17:40
Fiorentina, Dodo: "Settimana complicata, ora serve continuità. Su Palestra vi dico che..."
Le impressioni del laterale brasiliano della Viola ai microfoni di Dazn: "Questa settimana è stata difficile perché abbiamo perso due persone importanti in meno di due anni, oggi dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto col Bologna mettendo la mentalità vincente in campo. Il Cagliari viene da una buona sequenza, ma vogliamo fare una grande partita davanti ai nostri tifosi per prenderci i tre punti. Cosa ci è mancato nella prima parte di stagione? Mancava un po' di serenità di tutti i giocatori, dobbiamo sempre lavorare per alzare il livello. Vanoli ha messo tutti a disposizione, dobbiamo dimostrare sul campo. Palestra? Da giovane assomigliavo molto a lui, non sentivo mai la stanchezza: è un giocatore forte, ne ho parlato anche con Fabbian. Dobbiamo stare attenti a lui perché ha una grande gamba".
17:35
Fiorentina, adesso il difensore: Becao o Diogo Leite
Serve un centrale preferibilmente mancino: per formula e caratteristiche il portoghese dell’Union Berlino è in pole. APPROFONDISCI
17:25
Fabbian: "Spero di riportare la Fiorentina dove merita"
Il nuovo centrocampista dei viola, arrivato dal Bologna, si è presentato in conferenza stampa
17:20
Fiorentina, il sistema e le rivoluzioni
Leggi il commento sul momento dei viola, che si stanno muovendo con forza sul mercato. I DETTAGLI
17:13
Il Cagliari renderà omaggio a Rocco Commisso: ecco come
Il club rossoblù renderà omaggio al patron viola Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio scorso, nel pre-partita del 'Franchi': "Nel pregara il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l’Amministratore Delegato, Stefano Melis, consegneranno in Tribuna al Direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, un omaggio floreale nel ricordo del Presidente Rocco Commisso. I nastri rossoblù e viola insieme a simboleggiare la vicinanza del Cagliari alla Fiorentina, il legame di amicizia tra le Società", si legge nella nota ufficiale diramata dalla società sarda.
17:03
Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Ze Pedro; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.
17:00
La Fiorentina scende in campo con una maglia speciale per Commisso
Contro il Cagliari, la squadra di Vanoli scenderà in campo con una maglia speciale: accanto allo stemma, saranno infatti presenti le lettere 'RBC', le iniziali di Rocco Benito Commisso, patron viola scomparso lo scorso 16 gennaio a New York.
16:50
Fiorentina-Cagliari, i precedenti
Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida del 'Franchi' tra viola e rossoblù:
16:45
Che caos a Campo di Marte prima di Fiorentina-Cagliari: il Prefetto avrebbe voluto spostare la partita
Non si può transitare a Santa Maria Novella: si sapeva e il prefetto aveva chiesto il rinvio, ma le tv hanno detto no. LEGGI TUTTO
16:40
Fiorentina-Cagliari, dove vederla in streaming
La partita sarà visibile live anche in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su Play Store e App Store, nonché accessibile su pc, smartphone e tablet attraverso un semplice login, previo abbonamento.
16:35
Dove vedere Fiorentina-Cagliari in diretta tv
La partita dello stadio 'Franchi' sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
16:30
Serie A, è il giorno di Fiorentina-Cagliari
La sfida tra i viola di Vanoli e i rossoblù di Pisacane, valida per la 22esima giornata di Serie A, è in programma oggi - sabato 24 gennaio - con calcio d'inizio fissato alle ore 18.