Fiorentina-Cagliari diretta Serie A: segui la partita LIVE

FIRENZE - È il giorno di Fiorentina -Cagliari , scontro salvezza valido per la 22esima giornata di Serie A . Alla prima allo stadio 'Artemio Franchi' dopo la scomparsa di Rocco Commisso , la squadra di Vanoli - occhi puntati sui nuovi acquisti Jack Harrison e Giovanni Fabbian - vuole centrare il quinto risultato utile consecutivo e uscire definitivamente dalla zona retrocessione . Avversario di giornata per i viola il Cagliari di Pisacane (che può contare sul ritorno in Sardegna di Dossena e Sulemana ), reduce dal pesante successo interno contro la Juventus . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

17:51

Fiorentina-Cagliari, la squadra arbitrale

La direzione arbitrale della sfida del 'Franchi' è stata affidata a Marco Guida, assistenti Bindoni e Colarossi. Quarto ufficiale Bonacina. VAR Di Paolo, AVAR Di Bello.

17:50

Il 'Franchi' rende omaggio a Rocco Commisso, il dg Ferrari in lacrime

Sul campo del 'Franchi' entrano i ragazzi delle giovanili della Fiorentina, ognuno dei quali con una rosa bianca tra le mani: è l'emozionante omaggio del popolo viola al presidente Rocco Commisso. Al centro del campo, una gigantografia del patron viola. Grande commozione anche in tribuna: in lacrime il Direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari.

17:46

Vanoli: "Dzeko? Grande giocatore, ci ha aiutato nei momenti difficili"

L'allenatore della Fiorentina dice la sua anche su Edin Dzeko, trasferitosi allo Schalke 04 in Zweite Bundesliga: "È stato molto importante, è un giocatore dalla grande caratura: ci ha aiutato nei momenti difficili e si merita un grande in bocca al lupo, lui ma anche i ragazzi che sono andati a giocare come Viti e Richardson: hanno dato sempre il massimo e onorato questa maglia".

17:43

Vanoli non ha dubbi: "La Fiorentina sta diventando squadra, ecco cosa può darci Solomon"

"È la prima partita in casa senza il nostro presidente, ci teniamo a fare bella figura e mando un grosso abbraccio alla famiglia che ha dato tanto a questo club", sottolinea il tecnico viola ai microfoni di Dazn. "Stiamo avendo continuità, abbiamo fatto passi importanti ma, come ho sempre detto da quando sono qua, la strada è lunga. Stiamo diventando più squadra, questa luce ci dà la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante. Cosa ci può dare Solomon? E' un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra, ha qualità che cercavamo sul mercato. Gli ho detto di mettere la sua esperienza e la sua motivazione a disposizione della squadra, era quello più indietro di condizione e adesso potrà dimostrare il suo valore come ha già fatto da subentrato con la Cremonese, è un giocatore importante per la squadra".

17:40

Fiorentina, Dodo: "Settimana complicata, ora serve continuità. Su Palestra vi dico che..."

Le impressioni del laterale brasiliano della Viola ai microfoni di Dazn: "Questa settimana è stata difficile perché abbiamo perso due persone importanti in meno di due anni, oggi dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto col Bologna mettendo la mentalità vincente in campo. Il Cagliari viene da una buona sequenza, ma vogliamo fare una grande partita davanti ai nostri tifosi per prenderci i tre punti. Cosa ci è mancato nella prima parte di stagione? Mancava un po' di serenità di tutti i giocatori, dobbiamo sempre lavorare per alzare il livello. Vanoli ha messo tutti a disposizione, dobbiamo dimostrare sul campo. Palestra? Da giovane assomigliavo molto a lui, non sentivo mai la stanchezza: è un giocatore forte, ne ho parlato anche con Fabbian. Dobbiamo stare attenti a lui perché ha una grande gamba".

17:35

Fiorentina, adesso il difensore: Becao o Diogo Leite

Serve un centrale preferibilmente mancino: per formula e caratteristiche il portoghese dell’Union Berlino è in pole. APPROFONDISCI

17:25

Fabbian: "Spero di riportare la Fiorentina dove merita"

Il nuovo centrocampista dei viola, arrivato dal Bologna, si è presentato in conferenza stampa

17:20

Fiorentina, il sistema e le rivoluzioni

Leggi il commento sul momento dei viola, che si stanno muovendo con forza sul mercato. I DETTAGLI

17:13

Il Cagliari renderà omaggio a Rocco Commisso: ecco come

Il club rossoblù renderà omaggio al patron viola Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio scorso, nel pre-partita del 'Franchi': "Nel pregara il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, e l’Amministratore Delegato, Stefano Melis, consegneranno in Tribuna al Direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, un omaggio floreale nel ricordo del Presidente Rocco Commisso. I nastri rossoblù e viola insieme a simboleggiare la vicinanza del Cagliari alla Fiorentina, il legame di amicizia tra le Società", si legge nella nota ufficiale diramata dalla società sarda.

17:03

Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Luperto, Mina, Ze Pedro; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane.

17:00

La Fiorentina scende in campo con una maglia speciale per Commisso

Contro il Cagliari, la squadra di Vanoli scenderà in campo con una maglia speciale: accanto allo stemma, saranno infatti presenti le lettere 'RBC', le iniziali di Rocco Benito Commisso, patron viola scomparso lo scorso 16 gennaio a New York.

16:50

Fiorentina-Cagliari, i precedenti

Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida del 'Franchi' tra viola e rossoblù: