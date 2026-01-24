Brescianini attacca il Cagliari: "Da loro comportamenti antisportivi. Spero che in futuro..." 

FIRENZE - Una sconfitta amara per la Fiorentina, battuta dal Cagliari nonostante una prestazione fatta di intensità e possesso palla. Nel post partita a metterci la faccia è stato Marco Brescianini, autore del gol viola, ma anche protagonista di un’analisi lucida e sentita. Il nuovo centrocampista ha aperto il suo intervento con un pensiero extra-campo: "Volevo rivolgere un pensiero alla famiglia del presidente. Volevo ringraziarlo per ciò che ha portato a Firenze anche se non ho purtroppo avuto modo di conoscerlo".

Brescianini e l’accusa al Cagliari: le sue parole

Sul match, Brescianini ha sottolineato come l’approccio fosse quello giusto, ma non sufficiente per portare punti: "Ci siamo detti di voler partire forte, bisognava osare di più, ma alla fine nel calcio fanno la differenza i dettagli". Non è mancato un riferimento alla gestione della gara da parte degli avversari: "Le perdite di tempo del Cagliari? Potevamo essere un po’ più scaltri, però abbiamo fatto notare molto queste situazioni all’arbitro. Penso che ci siano stati comportamenti antisportivi e spero che se ne vedano molti meno andando avanti". A livello personale, il centrocampista viola ha analizzato le proprie occasioni: “Nel gol ho saputo sfruttare l’occasione, nell’altra che ho avuto no. Io comunque cerco di farmi trovare dentro l’area".