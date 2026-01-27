Udinese-Roma, chiuso il settore ospiti e stop ai biglietti per i residenti nel Lazio

Dopo i violenti scontri tra i tifosi della Roma e quelli della Fiorentina, avvenuti il 18 gennaio lungo l'autostrada A1, il Viminale ha vietato le trasferte fino a fine stagione ad entrambe le tifoserie. Ecco perché, in vista della partita di campionato Udinese-Roma, in programma il 2 febbraio alle 20.45 al Bluenergy Stadium, il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto la chiusura del settore ospiti. Non solo: contestualmente, è stato stabilito il divieto di vendita dei biglietti nei confronti delle persone residenti nel Lazio. La decisione è stata assunta nell'ambito delle consuete valutazioni di ordine e sicurezza pubblica legate allo svolgimento della gara e delle disposizioni del Viminale.