Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 27 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Udinese-Roma, chiuso il settore ospiti e stop ai biglietti per i residenti nel Lazio

Dopo gli scontri tra tifosi giallorossi e della Fiorentina, ecco quali decisioni sono state prese per la partita del Bluenergy Stadium
1 min
TagsUdinese-Roma

Dopo i violenti scontri tra i tifosi della Roma e quelli della Fiorentina, avvenuti il 18 gennaio lungo l'autostrada A1, il Viminale ha vietato le trasferte fino a fine stagione ad entrambe le tifoserie. Ecco perché, in vista della partita di campionato Udinese-Roma, in programma il 2 febbraio alle 20.45 al Bluenergy Stadium, il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto la chiusura del settore ospiti. Non solo: contestualmente, è stato stabilito il divieto di vendita dei biglietti nei confronti delle persone residenti nel Lazio. La decisione è stata assunta nell'ambito delle consuete valutazioni di ordine e sicurezza pubblica legate allo svolgimento della gara e delle disposizioni del Viminale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

De Rossi già in ritiro a RomaLa Roma su Wolfe: c'è l'offerta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS