Open Var, Tommasi su Juve-Napoli: "Su Hojlund manca un calcio di rigore, ecco perché"

Tommasi sul contatto Bremer-Hojlund: "Manca rigore e OFR"

Il componente CAN ha analizzato così quanto successo nell'area di rigore bianconera durante il primo tempo: “Mariani comunica alla Sala VAR il contatto, dicendo che non ha chiara la situazione. Il secondo contatto tra Kalulu e Vergara è leggero, non ci sono i parametri di un contatto falloso. Quello di Bremer è falloso, perché cinge il collo di Hojlund, questo è un calcio di rigore mancante e una possibile on field review. La trattenuta di Bremer è evidente, si potevano utilizzare altre telecamere. L’arbitro dal campo non è riuscito a valutarlo”

Tommasi boccia Maresca: "Skorupski non andava espulso"

Bocciato anche Maresca, arbitro di Genoa-Bologna: "L’arbitro Maresca in campo si fa attrarre dal fallo che è commesso dal portiere fuori dalla porta, è un caso di massima allerta. Però se guardiamo ai parametri della DOGSO, la direzione generale dell’azione non va verso la porta, e poi ci sono tre difendenti, più un quarto che potrebbe chiudere lo specchio. La chiarissima opportunità di segnare una rete non c’è, si derubrica a SPA come potenziale azione pericolosa. Ci sono difendenti per chiudere lo specchio dalla porta. Era un giallo doveroso. Poi quello su Vitinha è un chiaro fallo imprudente di Freuler, è legittimo impedire la contesa, ma c’è asimmetria tra il fallo destro e sinistro: manca un calcio di rigore con ammonizione”.

Tommasi sul rigore in Roma-Milan: "È lapalissiano"

Nessun dubbio, invece, sul rigore di Bartesaghi in Roma-Milan: "Il braccio è molto largo e fa se stesso più grande, coprendo uno spazio. Questo è un rigore codificato, indipendentemente dalla volontarietà del gesto. Trent’anni fa le situazioni erano ben diverse, ma oggi questo è un rigore chiaro, lapalissiano: braccio largo a coprire il passaggio del pallone, arrivo in ritardo e punibilità evidente”.