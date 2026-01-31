Anticipi e posticipi delle giornate 25 e 26 di Serie A: quando giocano Roma, Lazio, Juve e Napoli
Napoli - Roma si giocherà il 15 febbraio alle 20.45. Juventus - Como, invece, sabato 21 febbraio alle 15. Inter-Juve la sera di San Valentino: le coppie sono avvisate. Sono stati resi noti dalla Lega Serie A gli anticipi e i posticipi delle giornate di campionato numero 25 e numero 26, quelle a ridosso dei playoff delle coppe europee. Ecco, nel dettaglio, tutte le partite.
Serie A giornata 25, tutte le partite
Venerdì 13 febbraio alle 20.45 Pisa - Milan
Sabato 14 febbraio alle 15 Como - Fiorentina
Sabato 14 febbraio alle 18 Lazio - Atalanta
Sabato 14 febbraio alle 20.45 Inter-Juve
Domenica 15 febbraio alle 12.30 Udinese - Sassuolo
Domenica 15 febbraio alle 15 Cremonese - Genoa
Domenica 15 febbraio alle 15 Parma - Verona
Domenica 15 alle 18 Torino - Bologna
Domenica 15 alle 20.45 Napoli - Roma
Lunedì 16 alle 20.45 Cagliari - Lecce
Serie A giornata 26, tutte le partite
Venerdì 20 alle 20.45 Sassuolo - Verona
Sabato 21 febbraio alle 15 Juventus-Como
Sabato 21 febbraio alle 18 Lecce - Inter
Sabato 21 febbraio alle 20.45 Cagliari - Lazio
Domenica 22 febbraio alle 12.30 Genoa - Torino
Domenica 22 febbraio alle 15 Atalanta - Napoli
Domenica 22 febbraio alle 18 Milan - Parma
Domenica 22 febbraio alle 20.45 Roma - Cremonese
Lunedì 23 febbraio alle 18.30 Fiorentina - Pisa
Lunedì 23 febbraio alle 20.45 Bologna - Udinese
Le date della Serie A e quelle dei playoff di Champions e Europa League
Come si incastra, quindi, il campionato con le coppe? Juventus, Inter e Atalanta giocheranno rispettivamente le gara d'andata a Istanbul, Bodo e Dortmund. La prima gara dei bianconeri è in programma il 17 febbraio alle 18:45 (tre giorni dopo la partita con l'Inter), mentre all'Allianz Stadium si giocherà il 25 febbraio alle 21 (quattro giorni dopo Como). L'Inter affronterà in Norvegia il Bodo il 18 febbraio alle 21 (avrà quindi un giorno in più rispetto alla Juve), il ritorno a San Siro invece andrà in scena il 24 febbraio, sempre alle 21 (sabato 21 trasferta a Lecce). Infine, la Dea giocherà l'andata in Germania il 17 febbraio alle 21 (sabato 14 Palladino sarà a Roma con la Lazio) e il ritorno a Bergamo il 25 febbraio alle 18:45, tre giorni la sfida con il Napoli. Un calendario a dir poco di fuoco.