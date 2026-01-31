Anticipi e posticipi delle giornate 25 e 26 di Serie A: quando giocano Roma, Lazio, Juve e Napoli

Napoli - Roma si giocherà il 15 febbraio alle 20.45. Juventus - Como, invece, sabato 21 febbraio alle 15. Inter-Juve la sera di San Valentino: le coppie sono avvisate. Sono stati resi noti dalla Lega Serie A gli anticipi e i posticipi delle giornate di campionato numero 25 e numero 26, quelle a ridosso dei playoff delle coppe europee. Ecco, nel dettaglio, tutte le partite.

Serie A giornata 25, tutte le partite

Venerdì 13 febbraio alle 20.45 Pisa - Milan

Sabato 14 febbraio alle 15 Como - Fiorentina

Sabato 14 febbraio alle 18 Lazio - Atalanta

Sabato 14 febbraio alle 20.45 Inter-Juve

Domenica 15 febbraio alle 12.30 Udinese - Sassuolo

Domenica 15 febbraio alle 15 Cremonese - Genoa

Domenica 15 febbraio alle 15 Parma - Verona

Domenica 15 alle 18 Torino - Bologna

Domenica 15 alle 20.45 Napoli - Roma

Lunedì 16 alle 20.45 Cagliari - Lecce

Serie A giornata 26, tutte le partite

Venerdì 20 alle 20.45 Sassuolo - Verona

Sabato 21 febbraio alle 15 Juventus-Como

Sabato 21 febbraio alle 18 Lecce - Inter

Sabato 21 febbraio alle 20.45 Cagliari - Lazio

Domenica 22 febbraio alle 12.30 Genoa - Torino

Domenica 22 febbraio alle 15 Atalanta - Napoli

Domenica 22 febbraio alle 18 Milan - Parma

Domenica 22 febbraio alle 20.45 Roma - Cremonese

Lunedì 23 febbraio alle 18.30 Fiorentina - Pisa

Lunedì 23 febbraio alle 20.45 Bologna - Udinese

Le date della Serie A e quelle dei playoff di Champions e Europa League

Come si incastra, quindi, il campionato con le coppe? Juventus, Inter e Atalanta giocheranno rispettivamente le gara d'andata a Istanbul, Bodo e Dortmund. La prima gara dei bianconeri è in programma il 17 febbraio alle 18:45 (tre giorni dopo la partita con l'Inter), mentre all'Allianz Stadium si giocherà il 25 febbraio alle 21 (quattro giorni dopo Como). L'Inter affronterà in Norvegia il Bodo il 18 febbraio alle 21 (avrà quindi un giorno in più rispetto alla Juve), il ritorno a San Siro invece andrà in scena il 24 febbraio, sempre alle 21 (sabato 21 trasferta a Lecce). Infine, la Dea giocherà l'andata in Germania il 17 febbraio alle 21 (sabato 14 Palladino sarà a Roma con la Lazio) e il ritorno a Bergamo il 25 febbraio alle 18:45, tre giorni la sfida con il Napoli. Un calendario a dir poco di fuoco.