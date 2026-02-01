Dove vedere Cremonese-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
La Cremonese di Davide Nicola ospita l'Inter di Cristian Chivu in occasione della sfida valida per la 23esima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno intenzione di consolidare il primato e allungare sul Milan di Allegri, impegnato martedì a Bologna, mentre i grigiorossi vogliono tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione.
Cremonese-Inter, l'orario
Cremonese-Inter si disputerà oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 18 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.
Dove vedere Cremonese-Inter in diretta tv
Cremonese-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cremonese-Inter, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match di Serie A in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Nicola e Chivu
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino, 29 Maleh, 9 Djuric, 11 Johnsen.
Indisponibili: Bondo, Collocolo, Moumbagna, Payero, Sanabria. Squalificati: Barbieri. Diffidati: Bondo.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; F.P. Esposito, L. Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez, 6 De Vrij, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 25 Akanji, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 45 Bovo.
Indisponibili: Barella, Calhanoglu, Carlos Augusto, Dumfries. Squalificati: -. Diffidati: Barella, Calhanoglu
