Dove vedere Cremonese-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

La Cremonese di Davide Nicola ospita l' Inter di Cristian Chivu in occasione della sfida valida per la 23esima giornata di Serie A . I nerazzurri hanno intenzione di consolidare il primato e allungare sul Milan di Allegri, impegnato martedì a Bologna, mentre i grigiorossi vogliono tenersi a debita distanza dalla zona retrocessione.

Cremonese-Inter, l'orario

Cremonese-Inter si disputerà oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 18 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Inter in diretta tv

Cremonese-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Inter, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match di Serie A in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.