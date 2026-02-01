Dove vedere Como-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Lo stadio Sinigaglia di Como sarà il teatro della sfida delle 15:00 della ventitreesima giornata di Serie A tra la squadra di Fabregas , reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina, e l' Atalanta di Palladino , che in settimana ha perso in Champions League sul campo dell'Union Saint Gilloise.

Como-Atalanta, l'orario

Como-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 15:00 allo stadio "Sinigaglia" di Como.

Dove vedere Como-Atalanta in diretta tv

Como-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.