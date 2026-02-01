Dove vedere Como-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
Lo stadio Sinigaglia di Como sarà il teatro della sfida delle 15:00 della ventitreesima giornata di Serie A tra la squadra di Fabregas, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina, e l'Atalanta di Palladino, che in settimana ha perso in Champions League sul campo dell'Union Saint Gilloise.
Como-Atalanta, l'orario
Como-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 15:00 allo stadio "Sinigaglia" di Como.
Dove vedere Como-Atalanta in diretta tv
Como-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Fabregas e Palladino
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Rmon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Caqueret, Rodriguez, Paz; Baturina. Allenatore: Fabregas
A disposizione: Cavlina, Vigorito, Kempf, Tornqvist, Moreno, Smolcic, Sergi Roberto, Le Borgne, van der Brempt, Cerri, Morata, Kuhn, Addai, Douvikas.
Indisponibili: Goldaniga, Diao. Squalificati: -. Diffidati: Nico Paz.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bellanova, Kolasinac, Musah, Pasalic, Samardzic, Bernasconi, Sulemana, Krostovic.
Indisponibili: Bakker, Lookman. Squalificati: -. Diffidati: De Roon.
Lo stadio Sinigaglia di Como sarà il teatro della sfida delle 15:00 della ventitreesima giornata di Serie A tra la squadra di Fabregas, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina, e l'Atalanta di Palladino, che in settimana ha perso in Champions League sul campo dell'Union Saint Gilloise.
Como-Atalanta, l'orario
Como-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 15:00 allo stadio "Sinigaglia" di Como.
Dove vedere Como-Atalanta in diretta tv
Como-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.