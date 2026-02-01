Corriere dello Sport.it
Dove vedere Como-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Fabregas in casa sfida i nerazzurri di Palladino al Sinigaglia: le probabili scelte dei due allenatori
TagsSerie AatalantaComo

Lo stadio Sinigaglia di Como sarà il teatro della sfida delle 15:00 della ventitreesima giornata di Serie A tra la squadra di Fabregas, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina, e l'Atalanta di Palladino, che in settimana ha perso in Champions League sul campo dell'Union Saint Gilloise.

Como-Atalanta, l'orario

Como-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 15:00 allo stadio "Sinigaglia" di Como.

Dove vedere Como-Atalanta in diretta tv

Como-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Fabregas e Palladino

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Rmon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Caqueret, Rodriguez, Paz; Baturina. Allenatore: Fabregas 
A disposizione: Cavlina, Vigorito, Kempf, Tornqvist, Moreno, Smolcic, Sergi Roberto,  Le Borgne, van der Brempt, Cerri, Morata, Kuhn, Addai, Douvikas. 
Indisponibili: Goldaniga, Diao. Squalificati: -. Diffidati: Nico Paz.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino. 
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bellanova, Kolasinac, Musah, Pasalic, Samardzic, Bernasconi, Sulemana, Krostovic. 
Indisponibili: Bakker, Lookman. Squalificati: -. Diffidati: De Roon. 

 

