Caos a Cremona, un petardo scoppia vicino ad Audero: cosa è successo durante il match con l'Inter

A inizio ripresa del match tra Cremonese e Inter allo Zini, un petardo lanciato dal settore ospiti occupato dai tifosi nerazzurri è scoppiato a pochi passi da Audero. Il portiere è subito caduto a terra stordito dall 'esplosione , mettendo subito tutti i presenti in apprensione.

Un petardo scoppia vicino ad Audero durante Cremonese-Inter

I giocatori e lo staff medico si sono precipitati in area di rigore per soccorrere l'estremo difensore, che poi si è rialzato accusando di non sentire benissimo dall'orecchio destro oltre ad avere una piccola ferita sul ginocchio destro. Nel mentre alcuni calciator dell'Inter, tra cui Lautaro Martinez e Dimarco, insieme a Chivu sono andati sotto il settore occupato dai tifosi nerazzurri chiedendo di mantenere la calma ed evitare altri gesti simili. Ora per la società arriverà sicuramente una multa, ma potrebbero anche scattare dei divieti per le trasferte.