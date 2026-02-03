Dove vedere Bologna-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Bologna-Milan , a voi: allo stadio dall'Ara la sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A . In campionato i rossoblù di Italiano sono reduci da due sconfitte consecutive, ultima in ordine cronologico quella subita al Ferraris contro il Genoa di De Rossi (3-2) mentre i rossoneri di Allegri dal pareggio in trasferta contro la Roma. Il Bologna va a caccia di un successo che gli permetterebbe di scavalcare Lazio e Udinese all'ottavo posto in classifica, il Milan di tre punti fondamentali per restare a -5 dall' Inter capolista.

Bologna-Milan, l'orario

Bologna-Milan è in programma oggi, martedì 4 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Milan in diretta tv

Bologna-Milan sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Bologna-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Bologna-Milan anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.