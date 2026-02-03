Come cambia la classifica di Serie A dopo Milan-Bologna

La sfida del Dall'Ara tra Bologna e Milan chiude la ventrieesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non sbagliano la gara in trasferta e la risolvono già dopo i primi 48 minuti: 3-0 per la squadra di Allegri. Lofuts-Cheek sblocca la partita con un gol rocambolesco, complice la difesa dei rossoblù poco reattiva. Sul finale del primo tempo, Ravaglia in uscita frana su Nkunku in area: rigore evidente, non ha dubbi l'arbitro. Dal dischetto si presenta lo stesso francese che non sbaglia: quinto gol nelle ultime sei partite. A chiudere i giochi in avvio di ripresa ci pensa Adrien Rabiot, anche lui in un ottimo momento con tre gol e un assist nelle ultime quattro partite. Bologna assente, prova a reagire nel secondo tempo ma sbatte sul muro difensivo ben organizzato della squadra di Allegri. Prosegue il momento negativo per i ragazzi di Italiano in campionato: terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Fiorentina e Genoa.