martedì 3 febbraio 2026
Come cambia la classifica di Serie A dopo Milan-Bologna© AC Milan via Getty Images

Come cambia la classifica di Serie A dopo Milan-Bologna

La sfida del Dall'Ara chiude la ventitreesima giornata del campionato italiano: la graduatoria aggiornata
2 min
TagsMilanBolognaSerie A

La sfida del Dall'Ara tra Bologna e Milan chiude la ventrieesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non sbagliano la gara in trasferta e la risolvono già dopo i primi 48 minuti: 3-0 per la squadra di Allegri. Lofuts-Cheek sblocca la partita con un gol rocambolesco, complice la difesa dei rossoblù poco reattiva. Sul finale del primo tempo, Ravaglia in uscita frana su Nkunku in area: rigore evidente, non ha dubbi l'arbitro. Dal dischetto si presenta lo stesso francese che non sbaglia: quinto gol nelle ultime sei partite. A chiudere i giochi in avvio di ripresa ci pensa Adrien Rabiot, anche lui in un ottimo momento con tre gol e un assist nelle ultime quattro partite. Bologna assente, prova a reagire nel secondo tempo ma sbatte sul muro difensivo ben organizzato della squadra di Allegri. Prosegue il momento negativo per i ragazzi di Italiano in campionato: terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Fiorentina e Genoa. 

Il Milan tiene il passo dell'Inter, scivola il Bologna

Bologna che in classifica è scivolato al decimo posto, a -11 dai piazzamenti europei. Ora come ora, qualificarsi in Europa tramite il campionato appare un'impresa difficile per i rossoblù, che però rimangono pienamente in corsa in Europa League e in Coppa Italia. Situazione opposta per il Milan che allunga la sua striscia di imbattibilità: l'ultima sconfitta risale alla prima giornata di campionato contro la Cremonese. La squadra di Allegri rimane attualmente l'unica che riesce a tenere il passo dell'Inter, nonostante i cinque punti di ritardo rispetto alla capolista. Gabbia e compagni consolidano il secondo posto, mantengono la continuità e sperano in un passaggio a vuoto dei nerazzurri per riaprire la corsa scudetto

LEGGI QUI LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

