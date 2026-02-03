Bologna-Milan diretta Serie A: segui la partita tra Italiano e Allegri oggi LIVE

Match fondamentale al Dall'Ara tra rossoblù e rossoneri: in palio punti pesanti per la lotta scudetto e l'Europa. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Aggiorna

BOLOGNA - È il giorno di Bologna-Milan, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Allo stadio 'Dall'Ara' si sfidano i rossoblù di Italiano, reduci da due sconfitte di fila (ultima in ordine cronologico quella subita al 'Ferraris' contro il Genoa di De Rossi) e i rossoneri di Allegri, fermati dalla Roma (1-1) all'Olimpico. Il Bologna mette nel mirino i tre punti per scavalcare, in un colpo solo, Lazio e Udinese e rilanciarsi nella corsa all'Europa; il Milan vuole invece tornare alla vittoria per restare a -5 dall'Inter capolista. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

20:06 Bologna indietro negli scontri diretti, ma... Gli scontri diretti dicono che su 33 precedenti, il Bologna ha battuto il Milan solamente in tre occasioni. Due di queste vittorie, però, sono arrivate nelle ultime quattro sfide, de conscutive, con il 2-1 della scorsa stagione in campionato e l'1-0 nella finale di Coppa Italia.

20:03 La squadra arbitrale di Bologna-Milan A dirigere Bologna-Milan sarà Gianluca Manganiello, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Cavallina, mentre il quarto uomo sarà Pezzuto. Al Var ci sarà Mazzoleni, con Ghersini all'Avar. 19:54 La formazione ufficiale del Milan Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. All.: Allegri 19:53 L'undici del Bologna Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All.: Italiano 19:45 Il Milan è ancora imbattuto in trasferta Il Milan è l'unica squadra a restare imbattuta in trasferta in campionato: lontani da San Siro, i rossoneri di Allegri hanno fin qui collezionato 6 vittorie e 5 pareggi.

19:37 Il Bologna non vince in casa da novembre Nelle ultime 10 giornate, il Bologna ha battuto solo il Verona, in trasferta. Tra le mura amiche, invece, il successo manca ormai dal 9 nonvembre, giorno del 2-0 al Napoli che aveva illuso un po' tutti sul prosieguo della stagione. 19:30 Italiano non ha mai pareggiato con il Milan A proposito di numeri riguardanti gli allenatori, curioso anche il dato riguardante Italiano, che non ha mai pareggiato con il Milan: 5 vittorie e 7 sconfitte nella sua carriera da allenatore. 19:25 Allegri imbattuto con il Bologna Milan a -8 dall'Inter capolista e che si presenta al Dall'Ara forte dell'incredibile statistica di Allegri da allenatore contro il Bologna: il tecnico rossonero è imbattuto, con 18 successi e 7 pareggi. 19:15 Serie A, è il giorno di Bologna-Milan La sfida tra i rossoblù di Italiano e i rossoneri di Allegri, valida per la 23esima giornata di Serie A, è in programma oggi - martedì 3 febbraio - con calcio d'inizio fissato per le ore 20:45. Stadio 'Renato Dall'Ara' - Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA