Allegri controcorrente dopo Bologna-Milan: "Dispiace non giocare più partite"

Il Milan non perde il passo: 3-0 contro il Bologna . Una prestazione convincente dei rossoneri al Dall'Ara che permette alla squadra di Allegri di mantenere una distanza adeguata dall' Inter capolista. Cinque i punti di ritardo di Gabbia e compagni dai nerazzurri. Si allunga la striscia di imbattibilità del Milan che non perde dalla prima giornata di campionato. Nel post partita, Massimiliano Allegri ha analizzato la partita ai microfoni di Dazn: "Dietro in classifica si erano avvicinate molto. Era una partita difficile, un'altra in trasferta. Il Bologna gioca bene e noi siamo stati molto bravi, sia in fase difensiva che offensiva. Ma potevamo fare ancora meglio. Calendario? Io dico sempre che a me piacerebbe giocare tante partite , purtroppo quest'anno non possiamo giocarle ed è un dispiacere. Sfrutteremo il tempo in più per preparare meglio le partite. L'obiettivo rimane i primi quattro posto, anno prossimo bisogna giocare la Champions".

Milan, le parole di Allegri

L'allenatore del Milan prosegue: "Importante arrivare a 50 punti. Non prendere gol va sempre bene. Per la classifica è più importante guardare indietro, il nostro obiettivo è sempre stare nelle prime 4 e sarà complicato perché il campionato è ancora lungo. Bisogna fare un passettino alla volta, godiamoci questa sosta e recuperiamo giocatori per il Pisa, sarebbe bello avere tutti a disposizione". Sulla gestione del pallone nel finale: "Abbiamo comunque dei giocatori giovani, con poche partite che si fanno prendere troppo dall'entusiasmo. Porti palla, rischi di farti male, in quei momenti finali devi gestire palla, preferibilmente nella metà avversaria. Quelli che sono entrati hanno fatto bene, bisogna godersi la vittoria ma poi dobbiamo pensare al Pisa e al finale del campionato".