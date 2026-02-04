Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 febbraio 2026
La moviola di Bologna-Milan 0-3: Gabbia-Rowe, non c'è rigore. Heggem da giallo

Il giudizio alla prestazione dell'arbitro Manganiello e ai suoi assistenti nel match del 'Dall'Ara' tra i rossoblù di Italiano e i rossoneri di Allegri
Lorenzo Scalia
2 min
Bologna-Milan, Mangianello voto 6,5

In avvio leggera spinta in area di Gabbia su Rowe, con l'attaccante che cade in maniera plateale, quasi scenica. Manganiello non interviene e fa bene dato che la pressione è minima. Regolare il primo gol del Milan, a segno con Loftus-Cheek: si contano almeno quattro rimpalli nell'azione ma non ci sono infrazioni, tra l'altro è buona la posizione di partenza di Nkunku che taglia in due la difesa del Bologna sul cross di Athekame. Molto british la gestione dei cartellini, manca però un giallo per Heggem nel primo tempo, che va dritto sulla caviglia di Nkunku. Netto il rigore che vale il raddoppio del Milan: Ravaglia abbatte Nkunku nell'uno contro uno e l'arbitro indica subito il dischetto. Intenso, poi, il duello tra Castro e Gabbia in area prima del riposo: il fischietto lascia giustamente correre perché entrambi si mettono le mani addosso. Tutto lineare nell'azione del gol Rabiot. Da segnalare però un paio di sviste sugli ultimi tocchi. Nella ripresa il Bologna protesta a vuoto per un rigore non assegnato: De Winter, infatti, colpisce la palla con la spalla e non con il braccio.

Var: Mazzoleni 6

Tanto lavoro in sala, ma solo per confermare le decisioni in campo. Serata molto tranquilla dietro gli schermi.  

